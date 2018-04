Újabb titokra derült fény Elvis Presley haláláról

Bár több mint 40 év telt el Elvis Presley halála óta, a világ legnagyobb rock and roll ikonjának életéről és tragikusan korai haláláról a mai napig derülnek ki titkok. Most a legenda egykori felesége, legnagyobb szerelme, hagyatékának gondozója, Priscilla Presley törte meg a csendet és beszélt az énekes utolsó heteiről.Az Elvis Presley: The Searcher című új, hamarosan bemutatandó dokumentumfilmben (HBO, április 14.) Priscilla elmondta, szerinte férje a németországi katonáskodás alatt szokott rá a szerekre, amelyek végül a vesztét okozhatták.- Adtak dolgokat a katonáknak, hogy ébren maradjanak. Folyamatosan őrségben volt és késő éjszaka is el kellett végeznie a feladatokat. A srácok azért kapták ezeket a pirulákat, hogy ne aludjanak el... Akkor kezdődött minden - vallotta be Priscilla Presley, aki hozzátette, nehéz Elvis utolsó éveiről beszélnie, amikor az énekes kezdte elveszíteni a kontrollt gyógyszerfogyasztása felett, és 42 évesen legenda vált belőle.- Nem tudtuk, hogy ez történik majd, de az oda vezető utat láttuk - utalt Priscilla Presley, aki arra is választ adott, hogy miért nem sikerült segíteni az énekesen.- Az emberek azt kérdezik: miért nem tettél semmit? Nos, ez nem igaz. Nem mondhattad meg Elvisnek, hogy mit tegyen. Ez egyszerűen nem így működött. Megpróbálhattad, de semmi értelme nem volt, tudta, hogy mit csinál - magyarázta Priscilla Presley, aki június 6-án személyesen is Budapestre látogat, hogy részt vegyen az Elvis, The wonder of You szuperprodukció showműsoron és további titkokat áruljon el a Királlyal közös életéből.