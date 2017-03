Újabb sorozat készülhet a Szívek szállodájából a Netflixnél

Az anya-lánya történet eredeti szériája 2000 és 2007 között futott, a Netflix pedig tavaly élesztette fel, amikor négy tévéfilm-hosszúságú epizódot készített a történetből.



Ted Sarandos, a digitális műsorszóró tartalomelőállítási főnöke most bejelentette, hogy a sikeres próbálkozás után szeretné, ha további részek is készülnének a Szívek szállodájából.



Sarandos hangsúlyozta, hogy a Netflix és a közönség is szerette az új epizódokat, és mivel a rajongók nyilvánvalóan számítanak a folytatásra, foglalkoznak a gondolattal. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy a Netflix és a sorozat alkotói közötti tárgyalások még csak nagyon kezdeti stádiumban vannak.



A sorozat folytatása mellett szól, hogy a felújítás befejező része egy izgalmas hírrel zárult: Rory elárulta anyjának, Lorelainak, hogy gyermeket vár.