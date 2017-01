Újabb nevekkel jött elő a Sziget

Újabb fellépők jelentkeztek be a jubileumi Szigetre: vannak köztük eddig még itthon nem látott fellépők és vannak visszatérő csapatok, lesz rock, akár garázs, akár pszichedelikus vagy punkos beütéssel, jön ezúttal elektropop, hip-hop, indie, ska-punk és egy pár elektronikus zenei előadó is a Sziget különböző színpadaira. Kasabian, Flume, Interpol, Billy Talent és sokan mások, a "sztárok által is kedvencnek választott" fesztiválunkon.



Érkezik a Szigetre napjaink egyik legsikeresebb brit együttese, a jelenleg hatodik nagylemezén dolgozó Kasabian. A legfontosabb brit zenei díjakat már mind bezsebelő leicesteri sztárok mellett fellép az elektronikus zenei élet egyik legnépszerűbb fiatal DJ-producere, Flume, és visszatér az Interpol is, akik a 15 éve megjelent kultikus első lemezüket is végigjátsszák a turnéjuk során. Csatlakozik a line-uphoz az egyik legismertebb kanadai zenekar, a Billy Talent, itt lesz Angliából a rendkívül tehetséges jazzénekes, Jamie Cullum és a vadóc elektropop-dalszerző hölgy Charli XCX is. Első alkalommal érkezik Magyarországra a blues-os garázsrockos The Kills, az elektro-indie-ben utazó Metronomy és a karcos rockos hangzású The Pretty Reckless is. A hip-hop vonalon Danny Brown, az indie-funk fronton a Crystal Fighters, a ska-punk mezőnyben a Leningrad az erősítés, de itt lesz a pszichedelikus rockot képviselő Jagwar Ma is. Az elektronikus zenei felhozatalt dúsítja a közönség-kedvencnek számító Clean Bandit, itt lesz a Szigeten Fritz Kalkbrenner, a norvég DJ-producer, Cashmere Cat, a holland DJ duó, Sunnery James & Ryan Marciano és Maurice West is.