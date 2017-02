Újabb nagy nevek a Balaton Soundon

Visszatér a Balaton Soundra a világ egyik leghíresebb DJ-je, a DJ Mag toplistájának többszörös első helyezettje, a Grammy-díjas holland veterán sztárproducer, Tiësto, de itt lesz újra napjaink egyik legsikeresebb és legaktuálisabb R'n'B és pop előadója, Jason Derulo is. Érkezik a két éve feltűnt titokzatos sztár DJ-producer Marshmello, a holland elektronikus zene élmezőnyéből pedig Afrojack és R3hab képviselteti magát. Élő produkcióval érkezik Zamárdiba a brit elektro-duó, a Sigma és a belga drum and bass szupersztár Netsky. Legendás wales-i DJ-k is fellépnek a Balaton Soundon Sasha és Jamie Jones személyében, de itt lesz Example & DJ Wire és az egyre népszerűbb Carnage is. A melankolikusabb elektrót Jan Blomqvist hozza el élőben, a hölgyeket pedig az ausztrál Alison Wonderland és a német Nod One’s Head képviseli. Afrojack istállójából is érkeznek feltörekvő DJ-k, Zamárdiban jelen lesz D.O.D, Kiida és Ravitez.



Ezzel azonban még nincs vége a sornak, a szervezők még a tavasz beállta előtt ígérnek újabb neveket. Érdemes a naptárba bejegyezni: Balaton Sound július 5-9.