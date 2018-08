Újabb magyar film az Oscar kapujában

Kép forrása: sellokesrinoceroszok.hu

- közölték az alkotók az MTI-vel szerdán.A Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült 15 perces alkotás korábban megnyerte Indiában a 7. Bangalore Rövidfilm-fesztivál és az amerikai California Women's Film Festival legjobb animációs filmet elismerő díját is - olvasható a közleményben.Az érzelmi kiszolgáltatottságról szóló animációt beválogatták a csütörtökön kezdődő Melbourne-i Nemzetközi Filmfesztivál (MIFF) versenyprogramjába, majd szeptemberben a Calgaryi Nemzetközi Filmfesztiválon is vetítik Truab Viktória rövidfilmjét.A Sellők és Rinocéroszok című filmben a nyolcéves Tilda emlékképei elevenednek meg saját cirkuszát működtető családjáról, amelynek jelenetről jelenetre tárul fel titkokkal teli múltja. Groteszk, esendő, vágyakozó, szeretetre éhes emberek veszik körül a kislányt. A karakterek átlépik testük határait, a múlt képeiből és egymásból alakulnak, transzformálódnak.A Sellők és Rinocéroszok forgatókönyvét Gergely Dorka, Traub Viktória és Dus Polett írták, a zeneszerző Chris Allan Tod volt. A film vágói Bacskai Brigitta és Polecsák Lajos, sound designere Vadon Zoltán, producere Dus Polett.Az animációs rövidfilm az elmúlt időszakban olyan fesztiválok versenyprogramjában szerepelt, mint a csehországi Anifilm, a Zágrábi Animafest, a portugál Fest - New Directors/New Films Festival, a bulgáriai In The Palace, a szlovákiai Fest Anca, az olasz La Guarimba Nemzetközi Filmfesztivál, a brazíliai Anima Mundi, a mexikó Guanajuato Nemzetközi Filmfesztivál és a franciaországi Annecyi Nemzetközi Animációs Filmfesztivál.A közeljövőben Kanadában az Ottawai Animációs Filmfesztiválon, Szentpéterváron a Message To Man International Film Festivalon, Angliában az Encounters Film and Animation Festivalon és Atlantában a Dragon Con rövidfilm-fesztiválon szerepel majd a Sellők és Rinocéroszok, valamint a szeptemberi katowicei Ars Independent versenyprogramjába is beválogatták a filmet.A Sellők és Rinocéroszok a tervek szerint ősszel lesz látható a magyar mozikban - olvasható a közleményben.