Újabb két nagyszínpados headlinert jelentettek be a Sziget szervezői - Dua Lipa és a Gorillaz is a Szigetre tart

Újabb két nagyszínpados headlinert jelentettek be a Sziget szervezői, s további több mint 20 fellépőt az idei felhozatalból. Jön az idei Brit Awards-ra öt kategóriába is jelölt Dua Lipa, a világ legnépszerűbb virtuális együttese, a Gorillaz és sokan mások.Érkezik tehát a Sziget Nagyszínpadára az Egyesült Királyság egyik legfelkapottabb fiatal szupersztárja, Dua Lipa, itt lesz Damon Albarn virtuális sztárzenekara, a Gorillaz is.Első alkalommal láthatja a közönség az ifjú kanadai énekes-dalszerzőt, Shawn Mendes-t. Fellép a grime egyik nagy tehetsége, Stormzy, tavalyi nagysikerű lemezét hozza el a Grammy-díjas The War On Drugs, és a Szigeten lép fel az ausztrál énekes-dalszerző, a Chet Faker művésznéven is alkotó Nick Murphy is.A soulos, folkos műfajt képviseli Lianne La Havas, a Sziget vendége lesz az amerikai rapper-énekes Desiigner, valamint a tavaly öt (!) nagylemezt is kiadó ausztrál pszichedelikus rockzenekar, a King Gizzard & The Lizard Wizard.Az elektronikus zenei felhozatalt erősíti a Gorgon City live, a soulosabb irányt JP Cooper képviseli, de fellép a francia house 18 éves titánja, Petit Biscuit is. House vonalon a KSHMR és Sofi Tukker erősít, ide tart brostepnek nevezett dubstep-leágazás egyik legismertebb alakja, Borgore, punk rock irányból pedig a The Living End készül a Szigetre. Jön az ifjú brit rapper, Scarlxrd, elektronikus zenéit hozza el Seven Lions és aDelta Heavy, indies, soulos dalaival érkezik Yellow Days. Fellép az osztrák Bilderbuchés a bluesos, countrys My Baby is.Addig pedig, amíg várnunk kell, hogy élőben is tombolhassunk a koncerteken, csillapítsuk fesztiválszomjunkat legalább felvételről.