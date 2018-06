Újabb játékok jöhetnek a kiterjesztett valóságra

A Pokemon Go játék tervezője, a Niantic bejelentette, hogy a kiterjesztett valóságra épülő platformját más fejlesztőknek is elérhetővé teszi - írja a The Verge . A Real World Platformnak nevezett újításról egy videót is kiadtak, hogy bemutassák, most mire képes.Mivel folyamatosan fejlesztik, a platform egyre jobb lesz majd idővel. Tanuló algoritmusokat is alkalmaznak a kódban, ezzel tervezik megoldani azt, hogy a virtuális objektumok a valódi tárgyak mögé tudjanak rejtőzni, és rajzolt barátokkal is lehessen bújócskázni. A videón is látható ez, ahogy Pikachu a növények előtt fut el, és ahogy a Niantic által Occlusion Technology névre keresztelt megoldás az objektumok mögé helyezi a képet.A látottak alapján arra is következtetni lehet, hogy a Niantic milyen újításokat tervez bevezetni a Pokemon Go és a még készülő Harry Potter: Wizards Unite játékokban - teszi hozzá az Index A Niantic vezérigazgatója, John Hanke egy San Franciscóban tartott találkozón azt is elárulta az ott megjelent újságíróknak, hogy ennél jóval nagyobb terveik vannak, és úgy tekintenek a platformjukra, ahogyan az Amazon a AWS szolgáltatásra, bár lehet, hogy ez esetben az Unreal Engine vagy a Unity lenne jobb példa, hiszen azok is grafikus motorok, amelyekre sokan építenek játékokat.