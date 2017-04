Újabb hip-sztár került Anna Kendrick filmjébe

Folytatódik a Tökéletes hang 3 vendégsztárjainak toborzása: most D.J. Khaled került be a filmbe. Rögtön posztolt is egy képet a forgatásról, de azt nem árulta el, milyen szerepet kapott.



Legutóbb Trinidad James popsztárt szerződtették, de bekerült a csapatba John Lithgow is, aki veterán karakterszínész. Az igazi kakukktojás viszont alighanem az androgün Ruby Rose lesz, aki az Orange is the New Black című sikersorozattal robbant be a köztudatba, mostanában pedig zsinórban szerepel akciófilmben (A Kaptár: Az utolsó fejezet, xXx: Újra akcióban, John Wick 2.).



Az első Tökéletes hang annak idején klasszikus sleeper volt, azaz olyan film, amelytől nem várnak túl sokat, aztán bombasiker lesz. 17 millió dollárból készült és 115 milliót hozott, így jött a folytatás, amely még nagyobb siker lett (29 milliós költségvetés, 287 milliós bevétel). A harmadik részről egyelőre nem sokat tudni, de nem valószínű, hogy nagyban eltérnének a jól bevált recepttől.



(Pitch Perfect 3 – hazai bemutató: 2017. december)