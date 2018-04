Újabb Guinness-rekordkísérlet a tánc világnapján

Ahogy az elmúlt két évben, várhatóan idén is Guinness-rekord felállítására kerül sor tömegsport szépkorúak kategóriában jövő vasárnap, Óbudán.



A rendező No.1 Mini és Motoros Team Sportegyesület tájékoztatása szerint a tánc világnapján 8 órakor kezdődő rekordkísérletben az 55 évnél idősebbek vehetnek részt, a csúcsot az életkorok összege adja majd. Hivatalosan a rekordkísérlet célja: a legnagyobb létszámú szépkorú korosztályba sorolható párok által bemutatott közös tánc csúcsának felállítása.



Az eseményen két éve több rekord is megdőlt: a 100 éves Hőbe József és a 103 esztendős Gombos Sándorné felállította a világ legidősebb táncospárjának rekordját 203 évvel, a 932 táncos átlagéletkora pedig 67,3 év volt. Tavaly a rangidős pár összéletkora 205 év volt. A legidősebb 15 résztvevő átlagéletkora 91,33 évre jött ki.



A rendezvény, amelynek Schmitt Pál volt köztársasági elnök a fővédnöke, idén kapcsolódik a Családok éve sorozathoz.



A rekordkísérlethez további zenés és családi programok is társulnak a Szentendrei úti Auchan parkolójában.