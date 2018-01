Újabb esküvőre készül a brit királyi család

Újabb esküvő készül a brit királyi családban: a Buckingham-palota hétfői bejelentése szerint Eugénia hercegnő, II. Erzsébet királynő 27 esztendős unokája összeházasodik polgári származású barátjával, a 30 éves Jack Brooksbankkel.



Eugénia hercegnő András yorki hercegnek, a királynő harmadik gyermekének másodszülött leánya. Édesanyja András elvált felesége, Sarah Ferguson.



Eugénia a nyolcadik a brit trónutódlási sorban, de valójában senki nem számol azzal, hogy valaha is ő lenne az Egyesült Királyság uralkodója. Jóllehet hercegnőként és az uralkodó unokájaként jogosult a "királyi fenség" megszólításra, a királyi család hivatalos tevékenységében azonban nem vesz részt, polgári állása van, egy művészeti galéria igazgatója.



A Buckingham-palota az eljegyzést bejelentő rövid hétfői közleményben egyelőre csak annyit tett közzé, hogy Eugénia és Brooksbank esküvője ősszel lesz a windsori királyi rezidencia Szent György-kápolnájában. A tájékoztatás szerint a pontos dátumot "a megfelelő időben" bejelentik.



A palota tudatta azt is, hogy Jack Brooksbank e hónap elején, nicaraguai utazásuk idején kérte meg barátnője kezét.



A vagyonos családból származó vőlegény divatos - a királyi család ifjabb tagjai által is látogatott - londoni klubok és szórakozóhelyek igazgatója volt, ezzel azonban nemrég felhagyott és saját borkereskedő céget alapított. Emellett az Oscar-díjas hollywoodi sztár, George Clooney és barátai alapította - a Diageo brit szeszesitalgyártó óriás által tavaly egymilliárd dollárért felvásárolt - Casamigos tequilacég globális márkanagykövete.



Alig néhány hete Eugénia unokabátyja, Harry herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - jelentette be, hogy eljegyezte amerikai barátnőjét, Meghan Markle-t.



A 33 éves Harry és a 36 esztendős elvált amerikai színésznő esküvője május 19-én lesz, szintén a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában.