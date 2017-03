Újabb díjat zsebelt be Saul fia

A Saul fia című film nyerte a legjobb külföldi alkotásnak járó díjat a román filmes szakma legrangosabb díjkiosztó gáláján.



A kedden este a bukaresti Nemzeti Színházban megtartott rendezvényen kiosztották a Gopo-díjakat, amivel a román filmszakma saját alkotóinak legjelentősebb teljesítményeit honorálta.



A gálán a Saul fia nyerte a tavaly Romániában bemutatott legjobb külföldi filmnek járó elismerést. Nemes Jeles László Oscar-díjas filmjét a Transilvania Film forgalmazta Romániában.



A legfontosabb díjakat a Cristi Puiu által rendezett Sieranevada című film nyerte, amelyet tavaly mutattak be a cannes-i nemzetközi filmfesztiválon, majd Románia Oscar-díjra jelölte.



Ennek az alkotásnak ítélték a legjobb filmnek járó kitüntetést. Emellett Puiu kapta a legjobb rendező és a legjobb forgatókönyvíró elismeréseket, de a film női főszereplőjét és mellékszereplőjét alakító Dana Dogaru és Ana Ciontea is megkapták a Gopo-díjat, akárcsak a film vágója, Letitia Stefanescu.



Szintén hat díjat kapott a Bogdan Mirica által rendezett Kutyák (Caini) című alkotás. A legjobb férfi főszereplőnek és legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjakat Gheorghe Visu és Vlad Ivanov színészek kapták a filmben nyújtott alakításukért.



A legjobb férfi főszereplőnek járó díjért Hatházi András, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze is versenyben volt a Marian Crisan román rendező Orizont című filmjében nyújtott alakításáért.