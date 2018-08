Újabb dallal készül a slágerlisták meghódítására a Follow The Flow

A Follow The Flow a néhány hónap alatt 20+ milliós megtekintést besöprő Nem tudja senki megalkotásával méltán tette magasra a lécet az idei évben a könnyű zenei szcénában.A dal hosszú heteken át nem csak a magyar rádiós slágerlisták első helyét birtokolta, de Németországban és Franciaországban is gyakran megszólal. A csapat a Petőfi Zenei Díj – Év felfedezettje kategóriáját is elnyerte.Mindezek után Fura Csé, BLR, Szakács Geri hármasa elképesztő lazasággal követi tovább saját áramlatát és szállítja legújabb szerzeményét, amely szinte biztosan az ősz egyik rádiós sikerdala és meglepetése lesz.Az új dal is átütően őszinte, témáját a hétköznapi ember érzései ihlették. Az öntudat, saját hibáink önmagunknak való beismerését és azok tagadását, a lázadás kettősségét állítja szembe egymással szimbolikusan, amelyet a srácok erősen, mégis érzékeny megközelítéssel ültettek át a dalba.„Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen".A zenekari tagok életének múltjában gyökerező problémák a jelenben törnek felszínre és keresik a megoldást. Hogy miképp, azt a hangulathoz és mondandóhoz illő videóban ismerheti meg mától a széles közönség.Melankolikus, ám mégis van benne valami pozitív, amely megtanít arra, hogyan kerekedhetünk felül belső csatáink őrlődésén.Engedjük hát el magunkat és legyünk utasok a srácok érzelmi hullámvasútján!