Újabb bűnténnyel vádolták meg Kozsot

Mint ismert, az énekes Zöld Teknős nevű teaházában 2016-ban a szakemberek megállapították, nagyüzemi áramlopás történt, a fogyasztásmérőt buherálta meg valaki. Kozso mindig is tagadta, hogy ő követte volna el, mindenesetre meggyanúsították vele – idézte fel a Bors Most pedig egy újabb bűnténnyel vádolták meg az énekest. Egy korábbi alkalmazottja azzal fordult a hatóságokhoz, hogy Kozso őt és az üzletvezetőt arra próbálta kényszeríteni, hogy változtassák meg az ellene tett tanúvallomásukat – írja a lap.Az ügyészség a lány vallomását megalapozottnak találta, így Kozso már „kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete" miatt is gyanúsított – tudta meg a Story magazin.Ez ellen az énekes panasszal élt, de az ügyészség elutasította.Kozsót akár 3 év börtönre is ítélhetik az áramlopás miatt, ehhez adódhat még a kényszerítési kísérlet miatti büntetés. Tavaly egyébként az áramfogyasztás miatt 4,5 milliós számlát kapott – írják.