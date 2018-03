Új világrekord: 111-féle sajt egyetlen pizzán!

Új Guinness-világrekordot állított fel egy berlini étterem: pizzájára 111-féle különböző ízű sajtból sütött egy-egy szeletet.



A Guinness képviseletében Lena Kuhlmann elmondta, hogy a Berlin-Charlottenburg-i étterem pizzáján mind a 111 szeletnek más volt az íze, valamint a világrekordhoz szükséges minden feltétel teljesült.



"A lepény széle és alja is ropogósnak nézett ki, sehol sem volt elégve" - tette hozzá. Sajtszakértő ellenőrizte a sajtok sokféleségét.



A rekordpizzán a klasszikus mozzarellán, ementálin és edamin kívül egzotikusabb típusok, köztük rokfort, gorgonzola és pecorino is szerepeltek. A rekordkísérlet nézői azonnal meg is kóstolhatták a csúcstartó pizzát.



Ennek a kategóriának eddig csak nem hivatalos rekordere volt.



"Egy portlandi pizzéria 101-féle sajtszeletet tett a lepényére, ám azt nem vizsgáltatták meg velünk" - magyarázta Kuhlman