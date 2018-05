Új vetélkedő indul Gundel Takács Gáborral

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/gundeltakacsgabor.hivatalos/videos/218983998687197/

A műsorvezető továbbra is szabadúszó televíziósként a TV2-vel sem szakítja meg együttműködését, eddigi csatornájának is dolgozik tovább - írja a borsonline.hu A Viasat3 új műsorának formátuma a világ számos országában volt már látható. A csatorna új generációs show-ként emlegeti a műsort, ahová párok, barátok, rokonok vagy éppen munkatársak jelentkezését várják.A formátum tulajdonosa, az Armoza immár Magyarországon is bemutatásra kerülő produkciójában most az egész ország kérdezhet. A biciklisfutár, a fodrászod vagy éppen a szomszéd srác? Egy vetélkedő, amelyben nemcsak a kérdés fontos, hanem az is számít, hogy ki, hogyan és hol teszi fel azt. Itt az első benyomás mindent eldönthet – áll a beharangozóban.