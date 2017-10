Új török sorozat a TV2 műsorán

Az új sorozat főhőse az a Kivanc Tatlitug, akit a TV2 nézői már jól ismernek a Kuzey Güney: Tűz és víz című sorozatból, mint Kuzey, partnere pedig Törökország egyik legnépszerűbb színésznője, Tuba Büyüküstün, akit az Izaura TV-n jelenleg is futó Piszkos pénz, tiszta szerelemben láthatnak. Ezúttal olyan szerelmespárt alakítanak, akiknek a családjaik ősi ellenségek.



A dél-amerikai telenovelláknak méltó versenytársai lettek mostanra a török sorozatok, a TV2 Csoport igyekszik folyamatosan a legújabb szériákat elhozni a magyar nézőknek. A Fatmagül átlagosan félmillió nézőt ültetett a képernyők elé, ezzel idősávjában a TV2 megszerezte a piacvezető helyet. Mától egy hasonlóan fordulatos történetet követhetnek a romantikus sorozatok kedvelői.



A sztori röviden: Tahsin a Korludag család feje, a vagyona és a nagy társadalmi befolyása miatt mindenki tiszteli, és retteg is tőle. Két gyermeke van: fia, Korhan nagy csalódás az apja számára, míg lánya, az okos és szép Sühan, a büszkesége. Korhan feleségének nem sikerül teherbe esnie, ami feszültséget kelt a családban, Korhanék félnek, hogy Sühan örökli majd a Korludag vagyont. Ezért Korhan felesége elhatározza, hogy megöleti Sühant. Eközben egy rejtélyes idegen tér vissza az Isztambul melletti kisvárosba, és egy nőt vesz észre, aki képtelen fékezni megvadult lovát. A férfi azonnal a segítségére siet, és hamar megtudja, hogy a csinos nő nem más, mint Sühan, Korludağ lánya. Úgy érzi végre méltó bosszút állhat a nagyhatalmú férfin az apja haláláért. Vajon Cesurt megállítja a szerelem és lemond a bosszúról?



A török sorozat képi világa látványos és modern, ahogy a jelmezek is. Érdekesség, hogy a szereplőket Kivanc Tatlitug felesége, a stylist Basak Dizer öltözteti, ők ketten a török sztárvilág közkedvelt szerelmespárja.



Bosszú vagy szerelem október 4-től minden hétköznap 16.50-től a TV2 műsorán!