Új szuperprodukció készül: az Álomutazó

A játékkészítőt – a két évben - 8 nap alatt több mint százezren nézték meg, ezzel a hazai szórakoztatóiparban egyedülálló sikert jelentett. A pop-show musicalként aposztrofált darab műfajteremtő előadás volt a hazai színház világában, egy olyan nagyszínpadi „családi-musical", ami 100%-ban magyar készítésű, de a Broadway világának hatalmas produkcióit idézte, a hazai színházi élet legismertebb szereplőit vonultatta fel, a platinalemezes slágereket a legismertebb énekesek adták elő, és lenyűgöző látványvilága felejthetetlen élményt jelentett mindenkinek.„A Játékkészítővel sikerült megvalósítani egy álmot, létrehoztunk egy produkciót, amihez fogható még nem volt Magyarországon" – meséli Illés Gabriella producer. „Ha az ember követi az álmait, ha kétely nélkül hisz benne és a megvalósítás és megvalósulás során sem bizonytalanodik el és közben a tapasztalatokat beépítve építi tovább az álmokat, azaz a produkcióját, akkor nagyon sok embernek tud örömet adni. Akkor azt mondtam, hogy vannak további terveink újabb produkciókkal. Azt, hogy egy ilyen változó világban most újra arról beszélhetek, hogy létrejön egy újabb mese-musical, újra a legnagyobb sztárokkal, profi alkotókkal dolgozhatunk és alkothatunk, önmagában csodaként élem meg" – tette hozzá a producer.A TulipánTündér új produkciójában, az Álomutazóban arról lesz szó, ami azután történik, hogy este az ágyban becsukjuk a szemünket, ami ilyenkor a fejünkben történi, azaz az álomról, hogy mitől vannak, ki csinálja őket, és miért. Arról, hogy ma, amikor úgy érezzük, gondoljuk, tapasztaljuk, hogy annyi minden van, amit be kell fogadni, hogy mindig a maximumot kell hozni, mennyire elveszítjük a kapcsolatot saját magunkkal, az álmainkkal, nem adunk időt arra magunknak, hogy feldolgozzuk azt a rengeteg információt, amit kapunk. Ezzel a mesével a profi szórakoztatáson túl az alkotók azt is szeretnék, hogy az előadás után a felnőttek egy kicsit elgondolkozzanak, lelassuljanak, és újra tudjanak kicsit álmodozni és álmodni, pont úgy, mint gyerekkorukban. A gyerekeket pedig egyszerűen szeretnék elvarázsolni és szeretnék, hogy ne csak most, hanem felnőtt korukban is merjenek álmodozni.A TulipánTündér produkciós iroda tehát most újabb, a korábbihoz hasonlóan nagy, ha nem még nagyobb előadásra készül, amit idén karácsony és szilveszter között mutatnak be a (volt Syma) BOK csarnokban. Történet főhőse egy kisfiú, aki a modern informatika világában él, ahol az idő maximális kihasználása következtében nem marad hely az álomvilágnak. Magányos, akire szülei a rengeteg munka miatt nem figyelnek. Álombeli barátaival hősiesen küzd és bátorságával sikerül ismét az álmokat visszahozni a mindennapokba.Erre az álomutazásra a hazai színházi élet legismertebb szereplőivel, a legjobbak között számon tartott énekesekkel és egy profi alkotógárdával készülnek, és idén is az a cél, hogy a látvány, a zene és a mondanivaló, az egész élmény olyan legyen, amiről elismerően beszélnek a nézők.A parádés szereposztásban pedig ott van – A Játékkészítőben is feltűnt –Stohl szerint, aki a korábbi darabban címszerepet játszott, azért érdemes elhozni a darabra a gyerekeket, mert ilyet még nem láttak, és biztos, hogy egész évre, vagy akár az egész életére hatással lehet. „Egyrészt kap egy olyan történetet, amivel tökéletesen tud azonosulni, másrészt egy olyan vizuális élményt, ami kitörölhetetlen" – mondja Stohl.De újabb sztárok is csatlakoztak a csapathoz, mintés, bár utóbbiról kiderült, hogy már A Játékkészítőnél is ott volt, igaz nézőként. „Amikor A Játékkészítőt néztem, az a hatalmas munka és szeretet, ami a legfontosabb, a nézőtérre is bekígyózott. Mindig jó színészként látni egy ilyen produkciót és persze az emberben felmerül, hogy milyen jó lehet egy ilyen nagy, monumentális dologban benne lenni" – mesélte.A főhős Tomit három gyerekszínész,alakítja majd.A darabot, Szép Ernő-díjas író írta, társai voltak a Kincsemet és a Liza, a rókatündért is jegyzővalamint dramaturgként, Opera Program vezető, a zeneakadémia docense, aki egyebek mellett a Szegedi Nemzeti Színház irodalmi vezetőjeként és a Szegedi Kortárs Balett dramaturgjaként is dolgozott.A zene és a szöveg egy összeszokott páros munkája, csakúgy, mint A Játékkészítőnél a dalok az Artisjus-díjas és eMeRTon-díjas magyar zenész, zeneszerző, zongoristaés a 31 arany és 33 platinalemezes dalszövegíró,munkája. A díszletet, Bass Awards silver és bronze díjas díszlettervező tervezi, többek között az X-faktor, Csillag Születik és a Megasztár díszlettervezője és látványtervezője álmodja színpadra, a jelmezeket Az Év jelmeztervezője-díjat is elnyerttervezi.Az Álomutazó vizuál rendezője a Valami Amerika I., Valami Amerika II., a Társas játék és a Kincsem nagysikerű rendezője,. Bár saját bevallása szerint a film világában mozog otthonosan, a színház sem áll távol tőle, hisz’ rendezett már színpadon „Ez egy hosszú munkafolyamat, ahogy együtt érik a darab a színészekkel, teljesen más munkamódszert igényel, mint a film és ez nagyon szimpatikus számomra" – mondja. Az darab rendezője és koreográfusa pedig a Kossuth-díjas táncos, koreográfus, rendező„Ekkora produkció nincs Magyarországon, már a méreteiben is lenyűgöző" – meséli Juronics a darabról – „másrészt pedig egy csodálatos történet, aminek fantasztikus tanulságai vannak" – teszi hozzá a rendező, aki azt is elárulta, hogy a díszlet – egyedülálló módon – ledfalakból fog állni, nagyon sok táncos lesz és olyan színpadi effektek jelennek meg, melyeket csak nagy showműsorokban lehet látni.