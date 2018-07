Új szerepet kell tanulnia az orgonaművésznek - Varnus Xavér nagypapa lett

Az orgonaművész Kanadában élő kisebbik fia, Nick, a napokban posztolta közösségi oldalára a hírt, hogy megszületett édesapja első unokája, a kis Ava - számolt be az örömhírről a Bors Éppen éjjeli átszállásra vártam egy repülőtéren, amikor megérkezett Nick régen várt üzenete: „Szia Apa, 5 perce hivatalosan is nagypapa vagy. Ava a legszebb kislány, akit valaha is láttam! Szerető fiad, Nick"– mesélte a Borsnak Varnus Xavér, aki most jó ideig Kanadában marad.Mivel Nick, aki soha nem élt Magyarországon és nem is beszél magyarul, aligha tudja magyar szavakra tanítani a kislányát, ez biztosan az én feladatom lesz.– tette hozzá az Újdonsült nagypapa.