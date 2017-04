Új szelfis funkciók a Facebookon, amelyek valahonnan nagyon ismerősek

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/facebook/videos/10155654381926729/

Lassan tényleg nem lehet majd különbséget tenni a Snapchat és a Facebook között, Zuckerbergék ugyanis egyre több funkciót másolnak le és pakolnak bele a közösségi oldal alkalmazásaiba. Ezúttal a Facebook-appon volt a sor, ahol mostantól bárki megoszthatja a saját történetét.A Stories, azaz “A történeted" nevű új funkcióval az általunk készített fotókat oszthatjuk meg. A szelfikre és arcképekre a kiterjesztett valóságnak köszönhetően különböző maszkokat húzhatunk, de effektekkel és szöveggel is elláthatjuk a fotókat. Az alkalmazásban a funkció a hírfolyam felett jelenik majd meg, egy lekerekített profilkép formájában. Itt jelenik meg azoknak az ismerősöknek is az arcképe, akik már osztottak meg történetet a Facebookon. Az alkalmazás 24 órán át tárolja a történeteket, majd törli őket.Emellett mindenki számára elérhetővé válik a Magyarországon már egy ideje tesztelt Direct nevű funkció is, amivel közvetlenül tudunk az előzőhöz hasonlóan effektezett fotót küldeni az ismerőseinknek. Ezeket egészen addig láthatjuk, amíg a beszélgetés le nem zárul.