Új sportcsatornákat indít a TV2 Csoport

A TV2 Csoport 2016 nyarán kezdte meg nagyszabású portfólió bővítését, melynek eredményeként 2018 év elejére már 11 csatornával rendelkezik. A TV2 mellett a változatos tematikájú kábelcsatornáknak köszönhetően sokszínű műsorkínálat várja a nézőket.



A terjeszkedés 2018 nyarán folytatódik, elindul két újabb sportcsatorna, amiken a már jól ismert sportágak mellett a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is nyomon követhetik a labdarúgás szerelmesei. Az UEFA-val kötött hosszútávú szerződés értelmében a 2018 és 2021 közti szezonokban a TV2 Csoport nézői is láthatják a legrangosabb európai kupaküzdelem mérkőzéseit. Minden forduló, minden játéknapján lesz Bajnokok Ligája közvetítés.



A Bajnokok Ligája mellett számos más exkluzív, prémium sportjoggal is rendelkezik a cégcsoport és jelenleg is zajlanak a tárgyalások újabb jogok megszerzésére. Továbbra is követhetik a szurkolók a Premier League, az NHL mérkőzéseit és a MotoGP futamait a Spíler csatornákon.



A hatékony működés érdekében a sportcsatornák szintén román joghatóság alá tartoznak majd, ahogy a cégcsoport többi kábelcsatornája is. A médiatársaság ahogy eddig is, bevételei után továbbra is a magyar jogszabályok szerint, Magyarországon fog adót fizetni.