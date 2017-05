Új részekkel tér vissza a Vikingek a VIASAT6-ra

Május 16-tól Magyarországon még nem látott részekkel látható a Vikingek című sorozat 4. évada a VIASAT6-on. Kedd esténként 22 órától folytatódnak a legnagyobb viking harcos, Ragnar Lothbrok kalandjai az eddigi leghosszabb, 20 epizódosra duzzadt évaddal.



A Vikingek klasszikus kosztümös történelmi dráma, amely élethű csatajeleneteivel, izgalmas cselekményszövésével, varázslatos skandináv és angliai tájak bemutatásával hatalmas rajongótábort szerzett magának Magyarországon is. A sorozat legnagyobb erőssége, hogy az alkotók a vikingek hétköznapi életének valamennyi területét aprólékos részleteséggel mutatják be. Kiemelkedő a Vikingek látványvilága, különösen a végletekig kidolgozott harcjelenetek, vér és verejték, amelynek köszönhetően a néző is a csatatérre képzeli magát.



A történet középpontjában Ragnar Lothbrok és családja (feleségei és fiai) állnak. Hogyan lesz a történet elején egyszerű földművesként, halászként megismert Ragnarból korának legnagyobb viking zsákmányszerző rajtaütéseit vezető legendás királya. A sikertelen párizsi hadjárat után Ragnar tervet készít, hogy helyrehozza a múltbeli hibákat, azonban rá kell jönnie, hogy azok, akik egykoron a legfőbb szövetségesei voltak, mostanra már máshogy gondolkoznak. Még a Lothbrok-fiúk sem hajlandóak csatlakozni apjuk új küldetéséhez – kivéve egyiküket.



A nagysikerű sorozat legújabb epizódjai Magyarországon elsőként a VIASAT6-on!



Vikingek – május 16-tól minden kedden 22.00-kor a VIASAT6-on.