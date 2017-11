Új műsorstruktúra a SuperTV2-n, visszatér a Sztárban Sztár+1 kicsi

November 20-tól dupla részekkel folytatódik a Jóban Rosszban, 26-án pedig Tóth Verával és Király Viktorral a zsűriben visszatér a nagysikerű Sztárban Sztár+1 kicsi.



A SuperTV2 idén novemberben ünnepli ötödik születésnapját. A TV2 Csoport általános szórakoztató csatornáján olyan prémium, saját gyártású tartalmak kínálnak kikapcsolódást a nézőknek, mint a Jóban Rosszban, ami november 20-tól dupla epizódokkal látható, vagy éppen a november 26-án új évaddal jelentkező Sztárban Sztár+1 kicsi.



A Jóban Rosszban nézői már jól tudják, hogy Csillagkúton mindig történik valami.November 20-tól dupla részekkel jelentkezik a sorozat, amiben ezúttal egy váratlan természeti katasztrófa okoz krízishelyzetet a városban és indítja el izgalmas események láncolatát. Egy pusztító vihar után még inkább kiéleződnek a klinika tulajdonosváltása kapcsán kialakult ellentétek és feszültségek. A kórházban a rengeteg sérült miatt szükségállapotot hirdetnek, a személyzet pedig minden erejével azon dolgozik, hogy a nehéz időkben helyt álljon. Ebbe a történeti szálba érkezik két új szereplő, a Telekes Jutkát alakító Bánfalvy Ági, és a testvérét, Ildikót megformáló Nyertes Zsuzsa. A dupla részek indulásával egyidőben a nézők az új világítástechnikának köszönhetően letisztultabb képi világgal találkozhatnak majd. A sorozat egyik emblematikus helyszínén is változás történik, a sok csal ádi, baráti, szerelmi viszály helyszínéül szolgáló Kékmacsek új enteriőrt kap és két új forgatási helyszínnel is bővül a díszlet, Alex luxuslakásával, valamint Kardos és Steiner Dóra első közös szerelmi fészkével. Az újdonságoknak azonban itt még nincs vége, a jól ismert főcím képkockái is teljesen lecserélődnek. Mindezeket a változásokkal november 20-tól találkozhatnak a Jóban Rosszban nézői.



November 26-án ismét elstartol a SuperTV2 népszerű showműsora a Sztárban Sztár+1 kicsi. Az ország házibulijához ezúttal is gyerekénekesek csatlakoznak, hogy a korábbi Sztárban Sztár szériák egy-egy hírességével lépjenek színpadra. Az idei névsor még várat magára, de november 12-én, a Sztárban Sztár döntőjében fény derül a második évad párosaira is. Az ítészek között azonban két népszerű énekes is feltűnik majd: a megújult négyesben Ábel Anita és Rákóczi Feri mellett ezúttal Tóth Vera és Király Viktor foglalnak helyet. Viktor jelenleg a Sztárban Sztár ötödik évadának finalistájaként bizonyíthat, így friss élményekkel és tapasztalatokkal vág majd bele a produkciók értékelésébe.



„Nagyon várom a műsort, mert szeretek fiatal, tehetséges gyerekekkel foglalkozni, figyelemmel kísérni a fejlődésüket, főként mióta Az ének iskolája című műsorban már dolgozhattam velük. Érdekes, hogy gyerekként hogyan oldják meg azokat a feladatokat, amelyek felnőtt énekesként is sokszor komoly kihívást jelentenek. Mivel jelenleg a Sztárban Sztárban szerepelek, ismerem a műsor nehézségeit, tudom, hogy mennyi munkával jár egy-egy produkció, és ennek megfelelően fogok pontozni is" – mondta lelkesen Viktor.



"Szeretem a gyerekeket és fontosnak tartom, hogy részt vegyek a tehetséggondozásban. Tavaly egy tehetséges fiatal, Farkas Zsolti mellett szerepelhettem, most pedig a másik oldalon ülök majd, ami egy nagy feladat számomra. Mindig is meg akartam ízlelni, milyen lehet a Sztárban Sztár zsűrijének lenni. Most eljött az én pillanatom. Remélem építő kritikáimmal és dicséreteimmel hozzáteszek a fejlődésükhöz egykönnyed, szórakoztató műsor keretein belül. Nem véletlen, hogy az ország házibulija az én kedvenc bulim is egyben." – árulta el Tóth Vera.