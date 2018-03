Új Manic Street Preachers album érkezik - zenei újdonságok áprilisban

ELVIS PRESLEYELVIS PRESLEY: THE SEARCHER (THE ORIGINAL SOUNDTRACK)Nagyszabású filmzenei kiadvány készült az HBO április 14-én startoló, kétrészes Elvis Presley dokumentumfilmjéhez, melyben a kulturális ikon és rock’n’roll király élete gyermekéveitől egészen utolsó, 1976-os, Jungle Room-beli felvételéig testet ölt. Mindez eddig fel nem dolgozott anyagok és információk segítségével. A CD-s és dupla bakelites változat egy 18 dalos, slágereket és különlegességeket tartalmazó dalcsokrot vonultat fel. A 3 CD-s deluxe verzión helyet kapott a Pearl Jam gitáros, Mike McCready, az alkotáshoz komponált szerzeményeinek válogatása, és olyan dalok is, melyek inspirálták Elvis munkásságát. Megjelenés dátuma: április 6.CNCOCNCOA CNCO Reggaetón Lento című slágerének szerelmesei örülhetnek, a latin popban utazó fiúbanda új albummal jelentkezik. A lemezről négy dal – a Yandellel közös Hey DJ, a Mamita, a Reggaetón Lento Little Mix-szel közös verziója, és a legfrissebb szerzemény, a Mi Medicina - máris a slágerré válás útjára léptek. A CNCO második, CNCO címre keresztelt stúdiólemeze április 6-án lát napvilágot.MANIC STREET PREACHERSRESISTANCE IS FUTILE & RESISTANCE IS FUTILE (DELUXE)Április 13-án érkezik a walesi alternatív rockzenekar 13. stúdióalbuma, Resistance Is Futile címen. A deluxe változaton a demók és 2 bónusz track is helyet kapott. A banda legújabb anyagát a „szélesképernyős melankólia" jelzővel írta körül, és elmondásuk szerint debütáló, Generation Terrorists c. és negyedik, Everything Must Go c. lemezük hangzása elevenedik majd meg. Eddig három beharangozó szerzemény érkezett az Internatinal Blue, a Distant Colours és a Dylan & Caitlin dalok formájában.VAN MORRISON AND JOEY DEFRANCESCOYOU’RE DRIVING ME CRAZYVan Morrison 39. stúdióalbumán a jazz orgona virtuóz és trombita mester Joey Defrancesco-val fogott össze, hogy közösen valami felejthetetlent alkossanak. A lemezre olyan blues/jazz klasszikusok újragondolásai kerültek fel, mint a Miss Otis Regrets, a The Things I Used To Do vagy az Every Day I Have The Blues, illetve megtalálható rajta megannyi felfrissített Van Morrison-sláger, pl. a Have I Told You Lately, a The Way Young Lovers Do és a Magic Time. Megjelenés dátuma: április 27.VARIOUSJOHNNY CASH: FOREVER WORDSJohnny Cash eddig a nagyközönség számára ismeretlen költeményei, levelei, dalszövegei most egy különleges együttműködőkkel teli albumon születnek újjá. A kiadvány egyik társproducere a Cash házaspár fia, John Carter Cash és többek között Cash régi barátai, Willie Nelson és Kris Kristofferson, családtagjai – lánya, Rosanne Cash és mostohalánya, Carline Carter, illetve megannyi híres művész, pl. John Mellencamp, Chris Cornell, Elvis Costello és Alison Krauss is részt vettek megalkotásában. Megjelenés: április 6.TINASHEJOYRIDEÁprilis 6-án érkezik a Future-rel közös Faded Love és az Offset oldalán alkotott No Drama című slágerek amerikai énekesnőjének harmadik albuma, a Joyride. Tinashe saját elmondása szerint az alternatív R&B, a hip-hop, és a pop dallamaiból meríti ihletét. Hangzásvilágát a Rolling Stone hasábjain „sötét, vonzó és veszélyes" jelzőkkel ihletik.WILLIE NELSONLAST MAN STANDINGÁprilis 27-én, két nappal 85. születésnapja előtt érkezik a country legenda Willie Nelson legújabb albuma. A lemez tizenegy dalt tartalmaz, melyet Willie az album producerével, Buddy Cannonnal közösen írt, a végeredmény az előzetes ígéretek szerint Nelson eddigi legszemélyesebb albuma, tele bölcsességgel átitatott életörömmel és optimizmussal. Ez a címadó dal első két sorából is érződik: “I don't wanna be the last man standin'. Or wait a minute, maybe I do".REVOLVERHELDZIMMER MIT BLICKÖt évvel legutóbbi stúdióalbumuk, az Immer in Bewegung megjelenése után a hamburgi rockerek alkotta Revolverheld tagjai már égtek a vágytól, hogy ismét a húrok közé csapjanak. Április 13-án lát napvilágot ötödik lemezük, a Zimmer mit Blick. A rajongók két szerzemény – az Immer noch fühlen és a Das Herz schlägt bis zum Hals – erejéig már bele is kóstolhattak. Előbbi a Dieses bescheuerte Herz c. 2017-es német filmben is felcsendül.MUSTASCHSILENT KILLERA Mustasch elnevezésű, svéd heavy metal banda immár húszéves múltra tekinthet vissza, 10. stúdióalbumuk, a Silent Killer pedig április 6-án érkezik, CD és bakelit kiadásban. A lemez tíz dalából háromról már lehullott a lepel – a nagyközönség szép sorjában megismerhette a Hank von Helvete-tel közös Fire-t, a Lawbreaker-t és legutóbb, március 2-án a Winner című szerzeményt is.OLD CROW MEDICINE SHOWVolunteerA nashville-i, húros hangszerekre épülő banda a 20. évfordulóját ünnepli legújabb, Volunteer címre keresztelt albumával, melyről eddig két beharangozó dal, a Dixie Avenue és a Flicker & Shine jelentek meg. A munkálatok a legendás RCA stúdió falai között zajlottak, Dave Cobb producer (Chris Stapleton, Jason Isbell) vezényletével. A végeredmény hagyományos folk, alternatív country és friss zenei szálak elegyítése rock’n’roll fűszerezésű köntösben. Megjelenés dátuma: április 20.