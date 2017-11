Új lappal lép a piacra a 444.hu kiadója

Kép forrása: kreativ.hu

A Qubit.hu november közepén indul, a főszerkesztője Vajda Gábor, ő az Index, majd a 444 állandó szerzője és egyik vezető szerkesztője volt Anarki néven - tudta meg Kardos Gábortól, a Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatójától a Kreatív A Qubit induláskor a Magyar Jeti kiadványa lesz, de önálló cégként működik majd a tervek szerint a jövőben.A lap úgy tudja, hogy ennek ellenére lesz kapcsolódása 444-hez: a Qubit cikkei - a Direkt36 vagy éppen az Abcúg bizonyos cikkeihez hasonlóan - is megjelenhetnek a híroldalon.Az új lap a főszerkesztőn kívül négy állandó munkatárssal indul, rajtuk kívül pedig rendszeresen publikálnak majd az oldalon kutatók, közgazdászok, tudósok is.

A szerkesztőség tagjai Rácz Johanna (korábban: ős-Index, Manager Magazin, HVG online), F. Szabó Emese (korábban: Népszabadság, Napi Gazdaság, Origo, Vs), Bodnár Zsolt (korábban HVG online), illetve Vajna Tamás (korábban a HVG Szellem rovatának munkatársa 18 évig), őket vezeti majd Vajda Gábor.A külsősök közül Vajda egyelőre Kálmán László nyelvészt és Sándor László közgazdászt nevezte meg, de értelemszerűen folynak még az egyeztetések más szerzőkkel is. Lesz egy sporttal és üzlettel foglalkozó rovat is, mondta a Kreatívnak a főszerkesztő.Kardos és Vajda is úgy látják, hogy a fake news és a Facebook-hírolvasás idején megnövekedett az igény a színvonalasabb tartalmakra. Éppen ezért önmagát is úgy határozza meg a lap, mint amely más akar lenni, mint az online hírsajtó, és amely eltávolodik az ún. prompt journalismtól, annál messzebb tekintő. Ezzel együtt Vajda hangsúlyozza, hogy a célközönség „az összes magyar nyelven internetező és értő ember", azaz a témák olyanok lesznek, amik bárkit érdekelhetnek - tudta meg a Kreatív.