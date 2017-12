Új klippel jelentkezik Európa-turnéja után a Belau

A Belau az Island of Promise című bemutatkozó videójával tűnt fel a magyar zenei életben, amely számos elismerést gyűjtött be. A zenekar másfél év alatt több, mint 100 koncertet adott, köztük a legnagyobb hazai fesztiválokon és külföldön egyaránt. Az első lemezük tavaly jelent meg, The Odyssey címmel, amely Fonogram-díjat kapott az év elektronikus zenei albuma kategóriában. A zenekar európai turnéja után friss klippel jelentkezik.A Belau kezdetben szóló projektként, később duóvá bővülve körülbelül egy éve tűnt fel a magyar zenei palettán. A frissnek mondható projekt által megzenésített világában az elvágyódás és a reményteli hangulat találkozik aktuális elektronikus zenei alapokkal. A céljuk, hogy gondolatban olyan áhított helyekre kalauzolják hallgatóikat, ahova titkon önmaguk kívánnak eljutni.A Belau közel két év alatt számos sikernek örülhetett: több portálon is bekerültek az év legjobb dalai és klipjei közé, megnyerték a Klipszemle különdíját, a BBC Radio 1 is leadta egyik dalukat, valamint megnyerték a Fonogram-díjat az év elektronikus zenei albuma kategóriában. A fiatal formáció másfél év alatt több, mint 100 koncertet adott a legnagyobb hazai fesztiválokon és klubokban, valamint 14 különböző országban. Legközelebb Európa legjelentősebb zeneipari eseményén, a hollandiai Eurosonicon képviselik hazánkat.A Belau új, Redefine című dalában ezúttal is Szécsi Böbe működik közre, akivel a zenekar koncertjein is lehet találkozni. A friss dalt Kováts Marci keverte, míg a hozzátartozó videoklip Szabó Péter munkáját dicséri. A második Belau lemez előreláthatólag jövő ősszel lát napvilágot, a tőlük koncerteken megszokott instrumentális dalokon kívül néhány külföldi közreműködővel. Az új dalok egy különleges utazást zenésítenek meg a karibi térségében, ezt a világot szeretné a formáció még inkább átadni azoknak, akik elmennek a koncertjeikre. A zenekar tavasszal folytatja külföldi turnéját, valamint több hazai klubban is megfordulnak.