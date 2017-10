Új karakterekkel bővül az Egynyári kaland a harmadik évadban

Az MTVA és a Megafilm Service közös, ifjúsági témájú sorozatának harmadik évadában a már ismert főszereplők, Schmidt Sára, Rubóczki Márkó, Walters Lili és Király Dániel mellé újak csatlakoznak: Piti Emőke Enikőt, a külső adottságaival visszaélő, gátlástalan lányt formálja meg, Fehér Balázs Benő játssza majd Ákost, aki megszállottan hajszolja a lányokat, de érzelmileg senkit nem enged közel magához, Szalay Bence pedig Dávidot alakítja majd, Zsófi fiatal, jóképű, ambiciózus kollégáját - olvasható az alkotók közleményében.



Az új széria kisebb szerepeiben feltűnik továbbá Járai Máté, Mészáros Máté, Pelsőczy Réka, Bajor Lili, Kiss Diána Magdolna, Gazsó György, Nagypál Gábor és Mihályfi Balázs is.



A történet ezúttal is szerelmekről, barátságokról, szórakozásról szól majd, de a romantikus szálak mellett tovább bonyolódnak a családi kapcsolatok is.



A harmadik évad írócsapata Szabó Borbálával és Bárány Mártonnal bővült, vezető írója és rendezője Zomborácz Virág, társrendezője Akar Péter, producere Kálomista Gábor, line-producere Helmeczy Dorottya.