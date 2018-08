Új helyszínekkel nyit a Strand Fesztivál

Kedden nyitja meg kapuit a STRAND Fesztivál, amelyre a legfontosabb hazai zenekarok és előadók mellett olyan világsztárok érkeznek Zamárdiba, mint a Thirty Seconds to Mars, Robin Schulz, Rag‘n‘Bone Man vagy éppen Fritz Kalkbrenner. A mai napon újabb helyszínekről, programokról és fellépőkről adtak hírt a szervezők.



A STRAND nyitónapja, augusztus 21-e a bérletesek számára ajándék. A Petőfi Zenei Díj kétórás showműsora mellett a Punnany Massif születésnapi nagykoncertje és Sigala showja várja a Zamárdiba érkezőket.



Az éjszakai órákban a STRAND Tábortűz mellé többek között az Aranyakkord – Kiss Tibor és Vastag Gábor -, Járai Márk, Bérczesi Róbert és Roy&Ádám érkezik, ugyanitt a kora esti órákban a fesztivál vendégei ragadnak gitárt.



A STRAND Kertmozi esténként két-két magyar filmet mutat be, így a Balaton partján élvezhetjük többek között a Balaton Method, a Tiszta szívvel, a Valami Amerika 3 vagy éppen a Sohavégetnemérős című filmeket.



Idén is kinyit a Diákhitel Kávézó, ahol naponta izgalmas, érdekes előadásokon, beszélgetéseken vehetnek részt a STRAND vendégei. Vecsei H. Miklós és Dobos Evelin beszélnek a fiatalok helyzetéről, Csernus Imre feszegeti a férfi-női viszonyt, Zacher Gábor újabb toxikus kalandokról számol be, de egy két főbb magyar influencer is mesél a munkájáról – a Festy in Style bloggere, Rochonzi Anita és Köllő Babett, luxusfeleség is elmond majd egy-két érdekes történetet a közösségi média világáról.



Új helyszín a STRANDon a Hello Hungary Village, ahová az ország legismertebb YouTuberei költöznek be öt napra. A Pamkutya arra vállalkozott, hogy a STRAND Fesztivált és a Balatont mutatják be sok százezres nézőközönségüknek, a helyszínen pedig a rajongóikkal együtt játszanak és fesztiváloznak majd.



Először épül fel a STRAND KALANDPARK, ahol számos akadálypályán próbálhatják ki ügyességüket a STRANDolók.



Közvetlenül a Balaton partján kap helyet a Petőfi Rádió Part, ahol déltől-hajnalig az ország legismertebb DJ-i szerepelnek és a STRAND magyar előadói is színpadra lépnek. Pénteken déltől a népszerű Pool&Beer party várja közönséget, sok száz, felfújható gumijáték kíséretében.



A STRAND ART helyszínen az idei év fő témája a Balaton. A fesztiválozók elkészítik a legnagyobb balatoni festményt.



A STRAND záróprogramja a kilencvenes éveket idézi. A Total Dance party keretében SNAP! és Dj Sash mellett a Kozmix, a Hip Hop Boyz és az UFO érkezik Zamárdiba, majd egy hajnalig tartó NECC Party zárja a nyarat.