Új feldolgozást kap a világ egyik legromantikusabb regénye

Új, a korábbiaknál kevésbé "főkötős" televíziós feldolgozás készül Nagy-Britanniában Jane Austen Büszkeség és balítélet című könyvéből.



A romantikus regényt a Mammoth Screen alkalmazza képernyőre az ITV számára - jelentették be kedden az alkotók a Radio Times című magazinban. A produkciós cég készíti a Poldark, valamint a Victoria című sorozatokat is, amelyek közül az előbbi különösen kedvelt a szigetországban.



A regény televíziós feldolgozásai közül mindmáig a BBC több mint 20 éve bemutatott változata a legnépszerűbb, Colin Firth és Jennifer Ehle főszereplésével. Annak a produkciónak Andrew Davies írta a forgatókönyvét.



Az ITV számára Nina Raine adaptálja a regényt. A színműírónak ez lesz az első televíziós munkája, és mint kiderült, egyetlen feldolgozását sem látta Jane Austen művének. A producerek szerint az új sorozat jobban kiemeli majd a történet "sötétebb tónusait".



"A Büszkeség és balítélet valójában nagyon is felnőtteknek szóló könyv" - fogalmazott Nina Raine, hozzátéve, hogy a mű sokkal borúsabb, mint azt sokan gondolják. Az írónő reméli, hogy igazságot szolgáltathat Jane Austen "sötét" intelligenciájának. "Szikrázó? Igen. Szikrázó, mint a gránit" - mondta róla.



Nina Raine műveit többek közt a londoni Royal National Theatre és a Royal Court Theatre játszotta. Tribes című darabját Laurence Olivier-díjra jelölték.



A Mammoth Screen igazgatója szerint a nézők manapság képesek szinte megszakítás nélkül végignézni sorozatokat, így van létjogosultsága a klasszikusok újbóli feldolgozásának. Damian Timmer szerint minden nemzedéknek szüksége van a maga változatára a Büszkeség és balítéletből, amelyet tökéletes regénynek nevezett.



Mint mondta, Nina Raine az egyik legtehetségesebb író napjainkban, és érzelmi intelligenciája, szellemessége tökéletesen illik Jane Austenhoz. Hozzátette, hogy a színműíró lelkes rajongója a könyvnek, és külön örömnek nevezte, hogy nem látott egyetlen feldolgozást sem. Így a regény csak a képzeletében él.



Ez lesz a Büszkeség és balítélet hatodik televíziós adaptációja. A korábbiakat mind a BBC készítette.



A szereposztásról és a bemutató időpontjáról egyelőre nem közöltek részleteket, de a sorozat várhatóan 2020-ban kerül képernyőre.