Új extrémsport, de katasztrófavédelemben is segítség lehet a ˝drónboarding˝

Új extrémsportőrületté válhat, de a katasztrófavédelemben is segítséget nyújthat lett mérnökök új fejlesztése, amely a drónok erejének határait feszegeti, a "drónboarding"-ot a múlt héten mutatták be a festői Ninieris tó jegén.



Az Aerones lett társaság szakemberei által készített drón prototípusa 55 kilogramm súlyú, három méter hosszú, 16 propeller mozgatja, és két hosszú, erős vonatókötéllel szerelték fel, olyanokkal, mint amilyeneket a vízisízésnél használnak. A drón fedélzetén lévő akkumulátorok egyelőre mintegy 10 perces repülést tesznek lehetővé. A speciális drón 145 kilogramm felemelésére képes.



A Ninieris tó jegén tartott teszten két snowbordos kapaszkodott a kötelekbe, és siklott a drón által vontatva. A légi eszköz azonban egyszerre négy snowboardos elhúzására is képes.



"Sikeresnek mondható a teszt" - hangoztatta Janis Putrams, az Aerones vezetője, aki a drón repülését irányította a tó jegéről.



A 35 éves férfi elmondta, hogy két éve kezdtek gondolkodni a fejlesztésen. "Ez egyfajta péntek délutáni gondolat volt, és arról elmélkedtünk, meg tudjuk-e valósítani". Először egy kicsi drónt építettünk négy propellerrel, és egy éve kezdtük el a "drónboarding" tesztelését.



"Az elképzelésünk azonban volt, hogy +valami nagyot+ építsünk, hogy lássuk mekkora ereje lehet. Szerencsére Lettországban vannak nagyon jó mérnökök és csodálatos telek, ami ideális a drónboardinghoz" - magyarázta.



A prototípus elkészítése 35 ezer euróba került. Elméletileg képes 150 kilométeres óránkénti sebességre, de ekkor irányítása igen bonyolult, és ez nagyon gyors a snowboardosoknak, akik mintegy 60 kilométer/órás sebességgel képesek száguldani.



Putrams szerint a téli sportok terén hatalmas a lehetőség a drónok felhasználására, de szakembereket leginkább a légi eszköz erejének határai motiválják a fejlesztsében.



"Nemcsak drónboardingról van szó, felhasználhatjuk ahhoz, hogy valakit leemeljünk egy égő ház tetejéről, vagy tömlőt juttathatunk el olyan tűzhöz, amely létrával elérhetetlen a tűzoltók számára" - mondta a szakember. Hozzátette, hogy még rengeteg alkalmassági próbára lesz szükség ahhoz, hogy ezek a drónok kereskedelmi használatba kerülhessenek.



Az cég a Youtube-on közzétette videóját a prototípus kipróbálásáról.