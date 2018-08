Új eszközök érkeznek a Facebookra és az Instagramra, hogy a felhasználók hasznosan tölthessék el az idejüket a platformokon: az új activity dashboard felületen közösségi aktivitásukat tekinthetik át, de bekapcsolhatnak napi figyelmeztetőt is a oldalon töltött idő szabályozására, illetve egy új funkció áll rendelkezésükre az ismerősöktől érkező értesítések korlátozására is.Ezeket az eszközöket vezető mentálhigiénés szakemberekkel és szervezetekkel, tudósokkal, saját kutatások eredményei, illetve a felhasználói közösség visszajelzései alapján fejlesztette ki a Facebook. Az új funkciók kidolgozásában egyebek mellett a Carnegie Mellon, és a UC Berkeley egyetemek szakértői is közreműködtek. Ezekkel a vállalat azt szeretné elérni, hogy a közösségimédia-platformokon eltöltött idő tudatos, pozitív és inspiráló legyen a felhasználók számára. A Facebook abban bízik, hogy az új megoldások segítségével a felhasználók még tudatosabban rendelkeznek majd az Instagramon és Facebookon töltött idejük felett, illetve hogy az eszközök elősegítik a szülők és a tinédzserek közötti kommunikációt is a helyes online szokások kialakításáról. A Facebook kötelességének érzi, hogy segítse a felhasználókat az egyes platformokon töltött idő nyomon követésében, hogy így jobban ki tudják használni a közösségi média használatára szánt idejüket.Az új funkciók az alkalmazások "Beállítások" menüpontjából érhetőek el - az Instagramon a "Tevékenységed" (Your Activity), míg a Facebookon a "Your Time on Facebook" (Facebookon töltött idő - A funkció hivatalos magyar elnevezése még nem ismert) elemre kell kattintani. Az oldal tetején ekkor megjelenik egy felület, amely arról tájékoztat, hogy az adott fiók használója átlagosan mennyi időt tölt az adott platformon.Itt lehet beállítani egy olyan napi emlékeztetőt is, amely emlékezteti a felhasználót, amikor az elérte az adott napra meghatározott időkeretét. Ez az emlékeztető bármikor módosítható vagy törölhető. Az "Értesítési beállítások" gomb megnyomásával könnyen elérhető az új "Értesítések némítása" funkció, amely korlátozza az Instagram vagy a Facebook értesítéseit arra az időszakra, amikor a felhasználó nem szeretné, ha zavarnák.Bár még sok munkát kell elvégezni az ügyben, az elmúlt évben számos olyan funkció jelent meg a Facebookon és az Instagramon, amelyek segítenek a felhasználóknak, hogy nagyobb ráhatásuk legyen arra, hogy milyen tartalmakkal találkoznak a Facebookon és az Instagramon. A Facebook továbbfejlesztette hírfolyamát, - olyan funkciókkal, mint például az elsőként megjelenő posztok beállítása, a bejegyzések elrejtése, a követés kikapcsolása vagy a kulcsszavas némítás - hogy a felhasználók a számukra legrelevánsabb bejegyzéseket láthassák. Az Instagramba is olyan eszközöket épített be a vállalat, melyek proaktívan védik a közösséget. Ilyen például az "Egyelőre a végére értél" üzenet a hírfolyamban, a kulcsszavak szűrése, az érzékeny tartalmak elrejtése, a támadó hozzászólások és zaklató üzenetek szűrésének bevezetése.Emellett folyamatosak a Facebook és az Instagram öngyilkosság megelőzésére irányuló globális törekvései is, beleértve a proaktív felderítés bővítését és az első válaszlépések megtételére képes személyek beazonosításának fejlesztését. A cég szemléletét olyan mentálhigiénés szervezetekkel - mint például a Save.org - való együttműködések során, és olyan személyek bevonásával fejlesztette ki, akik személyes tapasztalattal is rendelkeznek a témáról, akár úgy, hogy voltak már öngyilkossági gondolataik, akár úgy, hogy már kíséreltek meg öngyilkosságot.Az egyes platformokon eltöltött idő nyomon követésére szolgáló funkciók hamarosan mindenki számára elérhetők lesznek Instagramon és Facebookon egyaránt.