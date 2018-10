Új dalt és videót készített a Halott Pénz!

–

–

–

–

A klubok táncterét és a rádiókat egyaránt megcélzó dal klipjét a Blind csapata készítette; Pallag Péter rendező a Marsalkó Dávidtól kapott első ötletek és a készülő dal hangulata alapján kezdett dolgozni. A forgatásra augusztus elején került sor a Budakeszi Arborétumban, ahol a munkát átmenetileg félbeszakító eső utáni naplemente adta végül a záró jelenet egyedi hangulatát.Az első vizuális kulcspontom a természetes környezet volt. Egy erdő önmagában már kicsit misztikus, ami szerintem nagyon jól együttműködik a dal témájával. A négy lány szerepe is ezt a sejtelmes hangulatot erősíti. Nem akartam életszerű szituációkba helyezni őket és nem is magyaráznám a jeleneteket. Szeretném ezt a feladatot inkább a nézőre bízniA Hajtól szívig videó nemcsak címében különleges, helyszínei, képei egyaránt sajátos, igazán egyedi hangulatot árasztanak. A felvétel, olyan sorai pedig, mint: "A Földön épp elég magányos ember él / Nem hagyom, hogy velem egyszer te is az legyél" hosszú időre megragadnak a gondolataink között.Intimitás, összetartozás, vonzódás. Ezek a dal fő kulcsszavai, amikor két ember tudja, hogy vonzódik egymáshoz, de nem csak fizikailag. Amikor összeérnek a dalban említett testrészek, már nincs visszaút. Szerettünk volna valami váratlant, valami újszerűt a Halott Pénz dimenzióban, ami úgy érzem a videóval együtt vált igazán teljesséA zenekar emlékezetes évet tudhat maga mögött: telt házas koncertet adtak a Papp László Sportarénában és a Budapest Parkban, felléptek a Sziget Nagyszínpadán és a legnagyobb magyar fesztiválokon. Jelenleg pedig már zajlanak a 2019-ben megjelenő új Halott Pénz album felvételei, amelynek első beharangozó száma a Hajtól szívig.