Új bombázókkal bulizik Dzsudzsák Balázs - fotók

kép: BorsOnline

kép: BorsOnline

kép: BorsOnline

Már-már hagyomány, hogy a nyári fesztiválok idejére hazatér Dzsudzsák Balázs. Idén sem tett másképp: két hete a balatoni nyaralójában pihen, szerda este pedig a Balaton Sounddal nyitotta a buliszezont. Ugyancsak „hagyomány", hogy ilyenkor csinos lányok veszik körül, és ezt a tradíciót sem törte meg, de, hogy a vele bulizó lányok közül ki lehet a választottja, azt egyelőre csak találgatni lehet. - írja a BorsOnline A focista utolsó nyilvánosan vállalt barátnője még évekkel ezelőtt Zimány Linda volt , de azóta a szerelmi élete rejtély: csak annyit tudni, hogy mindig van mellette egy-két szexbomba, ha megjelenik valahol. Tavaly például Palvin Barbarával mulatta át a nyarat . Sűrűn mutatkoztak együtt, Dzsudzsák sokszor el sem mozdult a topmodell mellől , közös képek tucatjai készültek róluk akkoriban, és maguk is szívesen osztották meg a fotóikat. Ha baráti társaságban töltötték az estét, akkor is valahogy mindig egymás mellé keveredtek, kapcsolatukat mégis szigorúan barátságként állították be a nyilvánosság előtt. Az elmúlt időszakban, úgy tűnik, lazult a kapcsolat, és ha volt is több köztük, az már biztosan a múlté. Barbi ugyanis idén a focista nélkül szórakozott a Volt Fesztiválon, Dzsudzsák pedig ismeretlen szépségek társaságában tombol a Balaton Soundon.Akkor sem kell messzire mennie, ha belefárad a dorbézolásba, ugyanis a közelben várja az a balatoni luxusnyaraló, amit 150 millió forintért vásárolt. Az Egyesült Arab Emírségekben, az Al Vahda csapatánál keresett évi 3,3 millió eurós fizetéséből nem jelentett gondot tavaly megvennie a Tihany legszebb és legdrágább részén fekvő villát.Dzsudzsi tényleg a Balaton szerelmese: pár évvel ezelőtt Siófokon is vett egy nyaralót, de amikor tavaly, a 300 négyszögöles tihanyi telek kertjéből megpillantotta a magyar tengert, nem volt kérdés, hogy ide teszi át a székhelyét. A tízéves ingatlant azonban máshogy álmodta meg a focista, mint ahogy megvette, így ismét mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, hogy a medence és a csupa üveg ház is elkészüljön az idei szezonra. A tihanyiak ugyanakkor kedves, szerény figurának tartják a focistát, és örülnek, hogy Dzsudzsi szinte hazajár a községbe.