Új arculattal várja a gyerekeket a Kiwi TV

Megújul a Kiwi TV október 29-től: nemcsak új sorozatokkal, de két állandó szereplővel bővül a TV2 Csoport gyerekcsatornája. Kati és Koati, a két pajtás mostantól gyakran feltűnik majd a képernyőn. Kati kalandvágyó és kíváncsi természetű kislány, igazi kis felfedező, aki mindig odafigyel a környezetére, ha kell, bátran segít a bajban is. Barátja, Koati – aki egyébként egy ormányos medve – izgága kis figura, aki csalafinta természetével olykor bajba keveri Katit. A két jóbarátra rengeteg közös kaland vár, mostantól ők kalauzolják a gyerekeket a megújult csatornán.





Új sorozatok is várják a kicsiket. Hétköznap 13:30-tól A dzsungel könyve, 15:30-tól pedig sokak kedvence, az Angry Birds lesz képernyőn. 18 órától a Grizzy és a lemmingek című francia animációs történet elevenedik meg, 18:30-kor pedig országos tévépremier lesz: a Gorcsok és Gumblik először látható Magyarországon.



A történet szerint egy távoli völgyben tombol a csata jó és gonosz között. Ez a Gorcsok és Gumblik földje, ahol a három hős gumbli, Tink, Bounce és Willi kalandjait követhetik figyelemmel a gyerekek.

Délelőtt, 16 órakor és este 8-kor minden nap nézhetnek mesefilmeket a kicsik: jön a Turbó, a csiga, ismét láthatják egy nem mindennapi család, Croodék fordulatos történetét, de A zöld urai, a Tintin kalandjai, a Madagaszkár 1-2. is képernyőn lesz.





Hogy azok is megismerhessék a Kiwi TV kínálatát, akiknek eddig nem volt alkalmuk nézni: október 29-től egy héten át kódolatlanul elérhető a gyerekcsatorna a MinDig TV kínálatában az őszi szünettel egyidőben.