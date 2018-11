Új albummal jelentkezik Eros Ramazzotti!

Fotó: Universal Music Hungary

Ez a lemez a szeretetről beszél. Minden pozitív érzés központjában a szeretet áll, amiben még mindannyian hinni tudunk. Egy új kezdetet jelent a számomra, és egyben kihívást is saját magammal és az idővel szemben; egy vágyat, hogy maradandót alkothassak. "

A VITA CE N’È az olasz énekes 15 stúdióalbuma közül az első, melynek producere is saját maga volt.A 2019. októberében Budapesten is fellépő Ramazzotti így nyilatkozott új lemezével kapcsolatban:A 14 dalt tartalmazó új lemezzel megegyező című, október közepén debütált dal kevesebb, mint egy hónapon belül az olasz és nemzetközi listák élére jutott.A lemezen igazi sztárparádét hallhatunk, ugyanis több, nemzetközileg is elismert előadó is énekel duettet Erosszal.Az első közreműködő a 2018-ban Grammy-díjat nyert énekesnő,, aki így nyilatkozott a közös munkáról: “Egy álmom vált valóra és nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségem nyílt együtt énekelni Erosszal."A férfi hibátlan hangja és Alessia bársonyos hangszíne egyszerűen tökéletesen kiegészítették egymást.Ebben a dalban a "Rekorder Nő" névre keresztelt, Németországban minden idők legtöbb eladott albumát magáénak tudó szupersztár,dolgozott együtt az olasz énekessel.A lemezre került még egy duett, a minden rekordot megdöntött Despacito című dal előadójával,"Ez egy olyan dal, amitől jó kedved lesz. A zenéről szól, ami felbukkan az utcákon a szeretetet ünnepelve és szórakoztatja az embereket. Ez az, amit Erosszal szerettünk volna kommunikálni, megosztani mindenkivel a latin zene pozitív vibrálását" - mondta Fonsi.