Új albummal jelentkezett Rod Stewart: megjelent a Blood Red Roses!

Mindig is úgy éreztem, hogy csak néhány barátomnak írom az albumokat, ezért is lettek ennyire intimek ezek a felvételek"

A 13 új dal (a deluxe kiadáson 16) egyszerre érzelmes és önreflexív – rajtuk keresztül minden eddiginél közelebb kerülhetünk az énekes lelkivilágához. Az elsőként megjelent, Didn’t I című kislemezdalban például őszintén vall arról, hogy a drogproblémák milyen sérelmeket okozhatnak egy szülő számára.- nyilatkozta a művész saját munkásságáról.A „ Blood Red Roses " alkotói folyamatában fontos része volt Rod Stewart jobbkezének, Kevin Savigar zongorista-zeneszerző-producernek is, aki együtt dolgozott többek között George Harrisonnal, Marilyn Mansonnal és Bob Dylannel is.Az így született új dalokkal az akusztikus népzenétől a popon és r&b-n át egészen a rock ’n’ roll és a szerelmes balladák világáig kalandozhat a hallgatóság.Rod Stewart 50 éve töretlenül sikeres karrierje során 200 milliónál is több lemezt adott el, és olyan rajongótábort tudhat magáénak, mely egész életét és zenei pályáját hűségesen végigkíséri.A zeneiparban elért sikerek (számtalan díj és elismerés) mellett, kétszer is beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be, 2016-ban pedig Vilmos herceg ütötte lovaggá.