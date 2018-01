Úgy tűnik több van Bódi Sylvi és Szente Vajk között, mint munkakapcsolat

A Meseautó című darabot rendezte tavaly Vajk, amiben nekem is volt szerepem, akkor ismertük meg egymást. Nagy Sanyi a szerepe szerint szakít az ország legjobb nőivel, ha jól emlékszem, Zimány Linda és Kiss Ramóna volt rajtam kívül ebben a szerepben. Imádtam ezt a munkát, és azóta is tartom a kapcsolatot Vajkkal, aki jó barátom. Semmi több

Szente Vajkkal vásárolgatott egy belvárosi közértben Bódi Sylvi. A pár nem titkolta, hogy együtt van, sőt hangos veszekedéssel hívta fel magára a figyelmet. A boltban többen meg is fordultak a két híresség után, egy szemtanú szerint kifejezetten nagy feltűnést keltettek - számolt be a Borsnak egy olvasójuk, aki fotókon is megörökítette a cívódó párt(?).A pár kapcsolata először tavaly májusban volt beszédtéma, amikor az egyik esti előadás előtt együtt léptek be az Operettszínházba. Ekkor Szente nem élt együtt színésznő feleségével, Erdélyi Tímeával, egy másik fiatal kolléganőjével, Trecskó Zsófiával szerettek egymásba. Miután annak a kapcsolatnak is vége lett, szeptemberben visszataláltak egymáshoz Tímeával. Akkor azt mondták, egyébként is igyekeztek jó viszonyban maradni - idézte fel a lap.Sylvi, tavaly a Borsnak azt állította, hogy mindössze munkakapcsolat fűzi a színész-rendezőhöz:Ha kíváncsi rá, hogy mivel hívta fel magára a figyelmet a pár a fagyasztott ételek pultja előtt, kattintson ide