Úgy tűnik, mégsem olyan udvariasak a britek, mint azt eddig gondoltuk

Az eddig véltnél talán kevésbé udvariasak a britek egy újonnan ismertetett tanulmány szerint.



Jonathan Culpeper nyelvész kutatása kimutatta, hogy a britek által naponta átlagosan használt 16 ezer szóból mindössze 38 udvarias.



Az udvarias nyelvezettel kapcsolatban kiderült, hogy a britek a "meglehetősen" szót használják a legtöbbször, nap mint nap átlagosan 11,9 alkalommal. Ezt az "elnézést" követi 6,7 alkalommal, majd a "köszönöm" és a "kérem" jön.



A tanulmány arra is rávilágított, hogy az ország mely részében a legudvariasabbak az emberek.



A lista élén Kelet-Közép-Anglia (East Midlands) végzett, ahol naponta 83,7 alkalommal használják a legudvariasabb szavakat. Ez csaknem kétszerese az országos átlagnak. A második helyen Északkelet-Anglia, a harmadikon Wales áll.



London csak a negyedik lett, a fővárosban naponta átlagosan 44,7 alkalommal használnak az emberek udvarias kifejezéseket.



A legkevésbé Liverpoolban udvarias az emberek szóhasználata a kutatás szerint. Az ottaniak a szavaiknak az országos átlag alig 40 százalékát pazarolják udvariasságra, napi átlagban 22,6 szót.



Megfigyelhető egy észak-déli megosztottság is: az északon élők az udvariasság kevésbé formális formáját részesítik előnyben, a déliek kifinomultabban használják ezeket a formulákat. Példaként többek közt a "kösz" és a "köszönöm" szavakat említette a nyelvész szakember.



Jonathan Culpeper megjegyezte, arra számítottak, hogy különbség lesz a nemek között az udvariasság tekintetében, de kiderült, hogy hozzávetőleg egyformán használják ezeket a "nyelvi kedvességeket".



"A sztereotípia, miszerint túlzóan udvariasak vagyunk, talán nem igaz" - mondta, az ország különböző részein tapasztalt eltérések alapján azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az udvariasság is sokféle lehet.