Úgy tűnik, mégis megszeretik az amerikaiak Melania Trumpot

Év eleje óta jelentősen nőtt az amerikai first lady, Melania Trump népszerűsége az Egyesült Államokban - derült ki a CNN amerikai hírtelevízió és az ORC közvélemény-kutató intézet közös felméréséből.



A helyi idő szerint szerdán nyilvánosságra hozott adatok szerint míg januárban a megkérdezetteknek csak 36 százaléka nyilatkozott kedvezően a január 20. óta hivatalban lévő Donald Trump amerikai elnök feleségéről, addig most 52 százalékuk dicsérte őt. A március elején készült felmérés alapján a megkérdezettek 32 százalékának változatlanul negatív a véleménye Melania Trumpról, 12 százalékuknak nincs is véleménye a first ladyről, 3 százalékuk pedig soha nem is hallott róla. Melania Trumpot a férfiak 58 százaléka és a fehér amerikaiak 60 százaléka ítéli meg kedvezően, míg a nők körében jelenleg ez az arány 46 százalékos.



A szlovén születésű egykori topmodell egyelőre nem a Fehér Házban lakik, a tanév végéig a kisfiával, a 10 éves Barronnal New Yorkban marad, s várhatóan nyáron költözik át Washingtonba, az elnöki rezidenciára. Eddig csak alkalmanként utazott az amerikai fővárosba, legutóbb éppen szerdán, amikor a nemzetközi nőnap alkalmából díszebédet adott női politikusoknak. A first lady minden hétvégéjét Floridában tölti Trump elnökkel.



A sajtóban sokáig folyt a találgatás, hogy Melania Trump egyáltalán beköltözik-e a Fehér Házba, de ez immár nem vita tárgya: a munkáját segítő stáb tagjainak egy részét ugyanis már szerződtették.