Ufóinváziót jósol Oliver, aki a jövőből érkezett

Titokzatos férfi tartja lázban a világot - írja a borsonline.hu Egy bizonyos James Oliver azt állítja magáról, hogy a távoli jövőből, egész pontosan 6491-ből érkezett, és itt ragadt 2018-ban, mert elromlott az időgépe. A rejtélyes srác azt is mondja, hogy nemcsak a jövőből, hanem egy másik galaxisból származik. Részletesen beszél mindarról, amit a jövőben látott, de a videófelvételen arc nélkül nyilatkozik, és mivel a legtöbben kétkedve fogadták állításait, James készített egy újabb felvételt, amin viszont már egy hazugságvizsgálóra kötve beszél – és a gép szerint igazat is mond!James a poligráfos vizsgálat alatt a következőket állította: az ő korában az emberiség már több más, lakható világot és ide­gen fajt felfedezett, az idegenek egy részével pedig háborúzik. Ezek a konfliktusok azonban sosem tartanak túlságosan sokáig, mert létezik egy bolygóközi föderáció, ami ellenőrzés alatt tartja az univerzumot.– Persze, többször is! – vágta rá a kérdésre, hogy találkozott-e már ide­gen lényekkel. Szerinte ő ma­ga is idegennek számít a Földön, hiszen egy távoli világban született. Több másik galaxis­ban is vannak barátai és is­merősei. A globális felmelegedésről is beszélt, de ez sem bizonyító erejű, hiszen a szakemberek többsége is azt mondja, amit ő: a Föld egyre melegebb hely lesz. Persze az, hogy a gép szerint nem hazudott, korántsem jelenti, hogy tényleg a távoli jövőből nálunk ragadt fura szerzetről van szó.– A nagy stressz miatt a vizsgálat hozhat olyan torz eredményt, ami nem biztos, hogy tükrözi a valóságot. Aki pedig személyiségzavaros, maga is elhiszi, amit mond. Az úriember inkább skizofrén személyiség lehet, így előfordulhat, hogy olyan eredményt produkált, ami alapján a hazugságvizsgáló szerint igazat mondott – magyarázta a Borsnak dr. Facsarné Werner Mária kriminálpszichológus. – A hazugságvizsgáló egyébként sem bizonyító erejű, csak iránymutató – szögezi le a szakember.