Tvrtko leleplezte a róla szóló pletykákat

A tévés azért döntött így, mert úgy érezte, az utóbbi időben elszaporodtak a pletykák a kint létével - és úgy általában a személyével kapcsolatban -Első körben tiszta vizet öntött azzal kapcsolatban: Balogh Szilárd-e, és álnéven él, vagy sem? Elmondta, valóban ezen a néven született 1972-ben - ám a híresztelésekkel ellentétben nem a vajdaságban, hanem Pécsett.„A rendszerváltás körül, 18 éves koromban úgy döntöttem, olyan néven szeretnék élni, ahogy az iskolában szólítanak, és ahogy az anyukám is szólít. (...) 1991. áprilisában - tudomásom szerint - én lettem az első magyarországi horvát, aki horvátosította a nevét - mesélte a hetedik generációs horvát.Természetesen az Egyesült Államokba költözése, illetve a munkákkal kapcsolatos híresztelések is szóba kerültek.„Egészen biztosan visszatérek Magyarországra, de most az Egyesült Államokban élek és itt is maradok - tisztázta Tvrtko, aki többek közt azt is kiemelte: nem szeretné a gyerekeit „rángatni", ugyanakkor biztos abban, fogy még tévézni itthon is. Azt azonban még nem tudja, mikor.