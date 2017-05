Tudta? Petőfi Sándor a székelygulyás keresztapja

Steve Jobs

Petőfi Sándor

Marylin Monroe

heti egyszer evett. Ja, nem! Heti egyszer fürdött. Ezt azért érezte különösen jó ötletnek, mert feltételezte vegetáriánus étrendje jótékony higiéniai hatását. Közvetlen környezete beszámolóiból viszont egyértelműen kiderül, hogy ez egy alapvető tévedés volt a részéről. 1977-ben például kizárólag gyümölcsöket evett, de élete többi részében sem fordított nagy energiát az étkezésre.Ideje nagy részében vegetáriánus volt. Egyetlen kivételt ismert, bolondult a japán ételekért. Nagy kedvence volt például a soba tészta, de egy finom sushi kedvéért is bármikor lemondott egy-egy meetinget. Jobs gyakran látogatta a Szilícium-völgyben lévő Jinshö sushi és a Kaygetsu éttermeket. Hayashi Nobuyuki visszaemlékezése szerint Jobs gyakran vitte éttermébe az Apple fejlesztés alatt álló termékeit és beszélgetett azokról asztaltársaságával.nem más, mint a székelygulyás keresztapja. Megalkotója Székely József vármegyei főlevéltáros volt. A mai Városház utcában lévő Komlókert étterem gyakori vendége volt Petőfi, és Székely József is szívesen megfordult ott. Petőfi kedvence a házias túrós csusza volt. 1846-ban Petőfi egy késő délutáni órában tért be kedvelt vendéglőjébe, így már alig maradt néhány fogás. Egy vendég kérésére végül a kocsmáros összekeverte a konyhán található savanyúkáposzta-főzeléket sertés pörkölttel. A vendégnek nagyon ízlett a fogás és ennek tanúja volt Petőfi is. Legközelebb ő is ezt kérte magának és el is nevezte székelygulyásnak.sok tekintetben kilógott a sorból. Étkezési szokásai is teljesen szembementek a kor szellemével. Reggelije nemes egyszerűséggel egy pohár meleg tejből és két nyers tojásból állt. Erre hívott rá egy maréknyi multivitamint, és a napja még csak akkor kezdődött. Hogy megőrizze gömbölyű vonalainak ívét, ebédre (és vacsorára) húst evett, némi zöldséggel körítve. Rajongott a steakért.

Az otthoni vacsoráim megdöbbentően egyszerűek. Esténként megállok a hotelhez közeli piacnál és veszek egy steaket, báránybordát, vagy májat, amit aztán a szobámban lévő elektromos sütőben megsütök. A húshoz négy-öt nyers sárgarépát eszem, s ez minden.

Ludwig Van Beethoven

, a zenetörténet egyik legnagyobb géniusza nem volt egy kimondott gourmet. Kedvence a sajtos makaróni volt parmezánnal, ami akkoriban nem volt még mindennapi étel. Ma már az újságosnál is kapunk parmezánt, de ez nem volt mindig így. A sajtot egyenesen Itáliából kellett hozatni. A levesekre viszont nagyon kényes volt a zeneszerző. Gyakran készített magának erőlevest 12 tojással. Egyszer elbocsátott egy egyébként jól dolgozó házvezetőnőt, akit azon kapott, hogy nem mond igazat. Beethoven akkor azt mondta:

Aki hazudik, az nem tiszta szívű, és aki nem tiszta szívű, az nem tud egy jó levest csinálni.

Édouard Manet

Szerette a jó erős kávét, szomjasan csak vizet ivott, de nem vetette meg a könnyű osztrák és a magyar vörösborokat. Étkezés után visszaült a zongorájához, és a vacsorát teljesen elfelejtve késő éjjelig dolgozott., a világhírű festő Instagram felhasználókat megszégyenítő módon dokumentálta étkezési szokásait, így nem sok titkot hagyott maga mögött. Egyik, reggelit ábrázoló festményén omlett, lazac és más halfélék is szerepelnek. Élete egy szakaszában sok gyümölcs csendéletet festett citromról, dinnyéről, szilváról. Egyszer egy köteg spárgát ábrázolt, amit egy neves újságíró megvásárolt tőle, ráadásul többet adott a képért, mint amennyit Manet kért érte. Így végül megfestett még egy szál spárgát, és elküldte a vevőnek egy kísérőlevéllel együtt, amiben ez állt:

Hiányzott egy szál a kötegből.

Beyonce



Napjaink zenevilágának állócsillaga Beyoncé, aki komoly korlátokat állított önmaga elé, mikor organikus, gluténmentes, tejtermékmentes, GMO-mentes és szójamentes diétára adta a fejét. Viszont a dolog annyira bejött neki, hogy saját vegan étel-házhozszállító vállalkozást alapított, ahol a fenti szigorú paramétereknek megfelelő fogások rendelhetők kb. 3 és 5 ezer forint közötti áron.