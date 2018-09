Tudta? Ma van a Színházak éjszakája!

Ma van a Színházak éjszakája, amelynek alkalmával 31 fővárosi színház várja többek között nyílt próbákkal, közönségtalálkozókkal, színházi várossétákkal és különleges programokkal az érdeklődőket. Az idén hetedik alkalommal megvalósuló színházak éjszakája mintegy 200 programot kínál Budapesten. Az idei rendezvény középpontjában a dráma- és színházpedagógia áll. A közönségtalálkozók, nyílt próbák és kulisszajárások mellett tánctanítással, színházi karaoke-val, versszínházzal, teljes előadásokkal és produkciókból kimaradt jelenetekkel, műhelytitkokkal, színházi mesterségek bemutatójával, pizsipartival, kritikakritikával, improvizációoktatással, színészsimogatóval, színházi rapid randival is várják az érdeklődőket. A színházi városséták alkalmával idén az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, valamint a KÉK - Kortárs Építészeti Központ szervezésében eredhetnek például az első pesti színtársulat nyomába az érdeklődők. A rendezvény végén afterpartyra várják a közönséget a TRIP Hajón, többek közt a BEKVART zenekarral és noÁrral. A Katona József Színházban a Behívó színházpedagógiai programjával ismerkedhetnek meg a nézők, továbbá kortárs lengyel darabok láthatók a filmvásznon és a színpadon. Anna Wakulik Aratás című, egy szerelmi háromszöget bemutató művét felolvasószínházi formában játsszák a Kamrában. Az Örkény Színház szervezésében interaktív színházi játszótér várja a közönséget a Madách téren, a színpadon a társulat tagjaival hallhatók beszélgetések, emellett a színház drámapedagógiai programja is bemutatkozik. A Radnóti Színházban többek között színészmesterség-foglalkozást tartanak, a nézők által előre megadott mondatokból a számítógép darabot ír, a színészek pedig eljátsszák. Emellett a Szakértők zenekar is fellép, és a közönség megismerheti a színház ifjúsági műhelyének programját.



A rendezvény mintegy 200 programja, valamint az OSZMI-val és a KÉK-kel szervezett színháztörténeti séták idén is egyetlen karszalaggal látogathatók, amelyet a programban részt vevő színházak szervezési osztályán vagy jegypénztárában, valamint a www.szinhazakejszakaja.hu és www.jegy.hu oldalon lehet megváltani.