Tudta? A YouTube-on rengeteg pornó van, csak meg kell találni

Ugyanilyen ellenőrzések mennek folyamatosan a védett videókkal kapcsolatban is: ha ilyen copyright-os felvételt talál a YouTube Content-ID szoftvere, azt azonnal törlik, azzal az indokkal, hogy megsértette az oldal alapelveit. Ez eddig rendben is van. De persze vannak, akik rájöttek, hogyan lehet kiskaput találni a rendszerben: a LadBible szerint jó páran nem listázzák a videóikat, így az oldal adminjai nem látják a tartalmat, szóval nem tudják eltávolítani azt - írja az Offline Így – a link vagy az embed kód használatával – sokan mégis továbbosztják más oldalakra az így feltöltött, mondjuk pornó videókat vagy akár teljes mozifilmeket, jelentős forgalmat és bevételt érhetnek el, de a video tárhelyért nem fizetnek, és nem is csinálják teljesen szabályosan a dolgokat. A YouTube-nál persze a nagy turpisságok egy idő után kiderülnek, és törlik ezeket a rejtett videókat, de a többségük így is tovább marad fenn, mint a legnépszerűbb videómegosztó oldal illetékesei azt szeretnék.