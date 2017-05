Tudja mi az a klik farm? Annyit mondunk, ne higgyen a netes értékeléseknek

Természetesen kamu az egész, melyet most megmutatunk, hogy miként gyártanak.Kína mindig is élen járt, ha valamiből hamis dolgokat kellett készíteni, így nem csoda, hogy a netes értékelések gyártásában is otthon vannak - írja az Offline . A kínai “click farm" egy olyan cég, melyet bárki megbízhat, ha vásárlói vagy felhasználói értékelésekre vágyik, de természetesen hírességek is szerepelnek a partnerek között. A felállított tömérdek mobiltelefon egy automatikus rendszernek köszönhetően veszettül, megállás nélkül gyártja a review-kat és feedback-eket, melyért nem kevést pénzt kérnek el. Ilyen egyszerűen lehet megvezetni a tömegeket!