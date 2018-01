Tudja, mi a közös Tom Cruise-ban, Mel Gibsonban és Russell Crowe-ban?

A Transformers: Az utolsó lovag című akciókalandfilm kilenc kategóriában esélyes az Oscar-díjak ellenpontjaként átadott Arany Málna-díjra. A jelöltek között szerepel Tom Cruise, Russell Crowe és Mel Gibson is.



Az Arany Málna-díjat 1980-ban alapították azzal a céllal, hogy az előző év legrosszabb filmjeit és alakításait jutalmazzák. A győztesek aranyfestékkel lefújt málnaszemet ábrázoló szobrot kapnak trófeaként az évente megrendezett ceremónián, amelyet mindig az Oscar-gála előestéjére időzítenek.



A Transformers ötödik, Michael Bay rendezésében forgatott epizódja a legrosszabb film és a legrosszabb színész kategóriában is jelölt lett, utóbbiban Anthony Hopkins és Mark Wahlberg is esélyes a citromdíjra. A film kétségtelenül letaglózta a kritikusokat, de a mozipénztáraknál szépen teljesített: világszerte 605 millió dollárért (153 milliárd forintért) váltottak rá jegyet a nézők.



John Wilson, az Arany Málna alapítója A sötét ötven árnyalata című filmet erotikus helyett altatóként jellemezte, és a Baywatch új filmes feldolgozása is felkerült a legsilányabb filmek listájára.



Johnny Depp A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja című kalózsorozat-epizódért kapott Arany Málna-jelölést. Darren Aronofsky pedig az Anyám! című horrorért lett jelölt, amely megosztotta a közönséget: egyik fele mennybe dicsérte, a másik nevetségesnek titulálta a mozikban megbukott produkciót, amelynek főszerepét Jennifer Lawrence alakította.



A múmia újraforgatásában szereplő Tom Cruise és Russell Crowe mellett a Megjött apuci! 2. egyik főszerepét játszó Mel Gibson is megkaphatja az Arany Málnát.



A díj jelöltjeit és győzteseit online szavazással állapítják meg. Az Arany Málna-díjat odaítélő rajongói közönségnek mintegy ezer tagja van 24 országból. A tagok online regisztrálnak és 40 dolláros (tízezer forintos) tagsági díjat fizetnek.



A trófeák nyerteseit március 3-án jelentik be.