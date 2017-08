Tudja, hol van tetoválás a 82 éves Oscar-díjas színésznőn?

Másodszor játssza Viktória királynőt a hétszeres Oscar-jelölt Judi Dench (A szerelmes Shakespeare-ért meg is kapta).



Először a Botrány a birodalomban című filmben alakította az uralkodót, meg is kapta érte szokásos Oscar-jelölését. Most az idős Viktóriát játssza a 82 éves színésznő a Viktória királynő és Abdul című filmben.



A történet azt mutatja be, az uralkodó hogyan alakít mély barátságot egy követként küldött muzulmán indiai férfival, Abdullal, amit az udvar igencsak rosszall.



Dench – akit az utóbbi évekban a James Bond filmek M-jeként is ismerünk –, nagyon élvezte a forgatást, mivel Stephen Frears rendező remek humorral mutatja be, hogy az idős asszony hogyan éli meg élete utolsó nagy barátságát, és csinál majmot képmutató környezetéből.



Dench smink nélkül, de erősen kitömött jelmezekben játszotta végig a filmet, mivel a királynő élete alkonyán már jelentősen elhízott. A korhű jelmezeknek a színésznő egyébként nagyon örült.



- A 81. születésnapomra kaptam egy tetoválást a jobb csuklómra: carpe diem – mesélte a színésznő az Entertainment Weekly magazinnak (Minden órádnak leszakítsd virágát – a szerk.) - A filmben annyi csipkekézelőt meg karperecet viseltem, hogy a felirat egyáltalán nem látszott, így nem kellett sminkkel eltakarni.



A huncut humorú színésznő azt azonban nem hajlandó elárulni, valóban a fenekén díszeleg-e Harvey Weinstein amerikai producer neve. Ő volt az ugyanis, aki elindította Dench nemzetközi karrierjét, és később is jelentős szerepekkel halmozta el, tehát hálából készült volna a tetoválás. Erről maga Weinstein számolt be, tehát az is lehet, hogy csak vicc az egész.



(Victoria and Abdul - hazai bemutató - 2017. szeptember 21.)