Trump és Putyin is Pulitzer-díjas témákat szolgáltatott - Galéria a díjazottakról

című amerikai lapoknak ítélték oda idén a legtekintélyesebb amerikai kitüntetések közé sorolt Pulitzer-díjat a bíráló bizottság hétfői bejelentése szerint.Az előbbi Donald Trump elnöki kampányáról készített "ütős" jelentéseket, utóbbi pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök országának titkos hatalomgyarapítását fedte fel.David Fahrenthold, a The Washington Post újságírója a bizottság szerint

megteremtette az átvilágító jellegű újságírás egy modelljét a politikai kampányokról szóló tudósítások terén, kétséget ébresztve afelől, hogy Donald Trump valóban akkora összegekkel adakozik-e, mint állítja.

Az elismerést Joseph Pulitzer magyar származású újságíró, lapkiadó alapította.

Ugyanez a Fahrenthold okozta az elnökválasztási kampány talán legnagyobb szenzációját azzal, hogy egy felvételen durva megjegyzéseket tesz nőkről, és azzal kérkedik, hogy az engedélyük nélkül ragadja magához és csókolja meg őket - tette hozzá a Reuters hírügynökség.Peggy Noonan, apublicistája nyert aa Trump elnök kampányáról írt cikksorozatával.- olvasható a bizottság indoklásában.

Az 1917 óta kiosztott Pulitzer-díjat összesen 21 kategóriában ítélik oda, és a New York-i Columbia Egyetemen rendezett ünnepség keretében adják át.



Díjjal ismernek el a többi között például oknyomozó riporteri munkát, hírfotót, és az újságírói kategóriák mellett musicalt, fikciós könyvet és dokumentumregényt is.



Gyakran nyer a The New York Times, a The Washington Post és a The Wall Street Journal, de kevésbé ismert médiumok is.

kategóriában acímű New York-i lap és az oknyomozó újságírásra specializálódott,című hírportál nyert a New York-i rendőrség visszaéléseiről szóló riportjaiért.Díjat nyert az a - hat kontinens több mint háromszáz újságírójából álló - konzorcium is, amely nyilvánosságra hozta az offshore adóparadicsomokról szóló, úgynevezett Panama-iratokat.Eric Eyre, a nyugat-virginiai The Charlestonriportere azkategóriában nyert, mert feltárta, hogy opioidokkal árasztották el Nyugat-Virginia depresszióban szenvedő lakosait, és hogy ezen a vidéken a leggyakoribb az országban a kábítószer-túladagolás okozta halál.Az oaklandikategóriában nyert egy 36 halálos áldozattal járó tűzesetről szóló tudósításával, amelyben rámutatott arra, hogy a város vezetése megelőzhette volna a tragédiát.kategóriában a Versenyfutás a szabadságba: a föld alatti vasút nyerttől. Ez azoknak az elszánt embereknek a története, akik segítettek a rabszolgáknak vasúton Kanadába szökni, hogy ott új életet kezdhessenek.Lynn Nottagecímű darabja nyert a. A darab arról szól, hogy egy pennsylvaniai gyár bezárása tönkretesz egy barátságot és egy családot, elindítja az erőszak ördögi körét.Heather Ann Thompson: az 1971-es atticai börtönlázadás és annak öröksége című műve kapta meg a díjat akategóriában.