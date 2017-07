Trónok harca: ha nemes valyrül tanulna, egyet se féljen, hamarosan érkezik Duolingóra

Forrás: gameofthrones.wikia.com

A népszerű Duolingo nyelvtanuló alkalmazás hamarosan nemes valyr nyelvleckéket is tartalmazni fog, így a Daenerys Targaryen által beszélt nyelven akár mi is beszélhetünk, a kérdés csak az, kihez. A Dulingo elárulta a The Verge-nek a kurzus indulási dátumát: július 13-án lesz elérhető az appban a fantázianyelv.

A Trónok Harca sorozatban egyébként Daenerys az egyetlen karakter, aki használja ezt a dialektust, míg a többiek a hagyományos vagy kevésbé formális verzióját használják a nyelvnek.Az interneten már korábban is szép számmal lehetett találni teljes szótárakat és grammatikát, de ez az első alkalom, hogy hivatalos kurzus indul a nyelvből.