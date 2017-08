Trónok harca: 6 érdekesség az új résszel kapcsolatban, ami elkerülhette a figyelmét

1. Ismerős lehet a hegy, ami Sandor Clegane, azaz Véreb tüzes látomásában is feltűnik, majd a hetedik részben járnak is ott. Nos, ez az a hegy, amit korábban Brandon Stark is látott egy látomásában, amikor az erdő gyermekei létrehozták az Éjkirályt.



2. Nem ez az első alkalom, hogy Daenerys a Faltól északra jár: a Halhatatlanok Házában egy látomásban tesz látogatást a zord vidéken.



3. Tormund azt mondja Vérebnek, azért lett vörös, mert megcsókolta a tűz. Ezt a kifejzést korábban a Vérebbel kapcsolatban is használták. A Vadak egyébként így hívják a vörös hajúakat, szerintük a vörösöket kíséri a szerencse: az új részben Vérebet éppen csak elkerüli a halál, amikor a jegesmedve terítené le, és Tormundot is majdnem elkapják a Mások, de végül mindketten szerencsével megússzák.



4. Beric azt mondja Jon Snow-nak, hogy "a halál az ellenség" és "az ellenség mindig győz". Ez hasonlít arra, amit Jaqen H'ghar mondogatott Aryának: "valar morghulis", azaz "minden embernek meg kell halnia."



5. Beric vérével gyújta lángra a kardját. Ezt már korábban is láthattuk, amikor a Vérebbel találkozik egy barlangban.



6. Arya az "arcok játékot" próbálja Sansával játszani, mint ahogyan tették vele Braavosban. Megjegyzi nővérének, hogy az előző személy sem jött ki jól abból, hogy ilyen kérdéseket tett fel neki: ez nem jó előjel, ugyanis Arya megölte később a nőt, akivel ezt "játszotta" Braavosban.

A Falon túli izgalmas események miatt elképzelhető, hogy néhány apró részlet, visszautalás felett elsiklott a figyelme. A TechInsider összeállított egy videót , amelyben sorra vette a 7. rész érdekes visszautalásait.