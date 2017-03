Trendi középkorú férfit csináltak a hajléktalanból - Garantáltak a könnyek (videó)

Mindent elveszített, az 55 éves férfi körülbelül 25 évet élt le hajléktalanként. Már nem él az utcán, amit egy igen látványos változásnak köszönhet - írja az Offline Salva Garcia, a menő La Salvajeria fodrász szalon tulajdonosa ugyanis – miután minden nap azt figyelte, hogy az üzletével szemben lévő téren némi apróért cserébe hogyan irányítja a szabad parkolóhelyekre a kocsikat a Josetének becézett hontalan férfi – behívta az üzletébe, és egy hosszú órákig tartó folyamat során hipsterré alakították az 55 éves férfit.

A következő videóban láthatod, mennyire örült Josete, még néhány örömkönnyet is elmorzsolt… ő maga is alig ismert rá arra, aki a tükörből visszanézett rá, így nem is csoda, ha sem az ismerős pincér, sem a járókelők, sem a helyi hölgyek nem ismerték meg.Az egykori hajléktalan még 2015-ben jelentős anyagi támogatást kapott valakitől, aki névtelen akar maradni, így már nem él az utcán. Jobban ad magára, de a haja megint ősz. Azt mondja, dolgozni akar, de nem túl biztató hír vele kapcsolatban, hogy azóta – lassan két éve – sincs állása. Pedig ennél jobb esélyt nem sokan kapnak az életben az újrakezdésre!